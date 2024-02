Salarios: qué rubros ofrecen mejores sueldos en el inicio de 2024

Los sectores de Recursos Humanos y Producción, Abastecimiento y Logística presentan los mejores salarios solicitados promedio de la Argentina. En el ranking de áreas con mejores pretensiones salariales siguen Tecnología y Sistemas. Esta información surge del último Index del Mercado Laboral publicado por el portal de empleo, Bumeran.En enero, el área de Recursos Humanos presenta los sueldos promedio más altos en las posiciones junior con $406.000 por mes; y Producción, Abastecimiento y Logística en los puestos semi senior y senior con $603.278 por mes.“Producción, Abastecimiento y Logística no sólo es uno de los sectores que registra las remuneraciones solicitadas más altas. Además, este sector es el que mayor movilidad presenta: recibe la mayor cantidad de postulaciones, con un 25,68% del total, y cuenta con la mayor participación en los avisos, con el 26,38%”, explica Carolina Molinaro, Head of Marketing the Jobint.En las posiciones junior, la pretensión salarial de Recursos Humanos muestra una suba de 4,77% respecto al mes anterior. El salario pretendido promedio del sector es 15 puntos porcentuales mayor al promedio general junior del mercado, que es de $351.682 por mes; y está 5 puntos porcentuales por sobre la segunda área mejor remunerada, Producción, Abastecimiento y Logística con una remuneración solicitada de $387.275 por mes.En el ranking de áreas con mejores pretensiones salariales siguen Tecnología y Sistemas con $377.109 por mes; y Administración y Finanzas con $362.354 por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de $351.682 por mes.En el sector Producción, Abastecimiento y Logística es en donde se da el mayor aumento en el acumulado anual, con una suba del 9,97%. Por el contrario, Comercial es el de menor crecimiento con 3,69%.El ranking de áreas con mejores sueldos continúa con Tecnología y Sistemas con $576.175 por mes; y Administración y Finanzas con $559.105 por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio semi senior y senior que es de $534.474 por mes.El salario requerido promedio en enero fue de $510.935 por mes. Esto significa un incremento del 5,42% respecto al mes anterior y un aumento de 15,18 puntos porcentuales por debajo de la inflación del periodo, que fue de 20,6%.Según el seniority del puesto, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe en enero es de $675.186 por mes, con un aumento de 5,13% respecto al mes anterior; en las categorías semi senior y senior es de $534.474 por mes, con un incremento de 5,02%; y en los niveles junior es de $351.662 por mes con un ascenso del 7,50%. Fuente: (Ámbito)