Subdirectora Gerente de FMI llega al país para analizar la marcha de la economía

La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, viajará a la Argentina esta semana para reunirse con funcionarios del Gobierno y otras personas "a fin de conocer los difíciles retos económicos y sociales que atraviesa el país, así como su enorme potencial”, indicaron.



El anuncio de la visita fue realizado por el propio FMI a través de su cuenta en X. Hasta el momento, no se pudo confirmar la confirmar la fecha de arribo en fuentes oficiales.



El FMI aprobó a fines de enero el desembolso de US$ 4.700 millones, con los que Argentina podrá pagar los vencimientos de deuda que mantiene el organismo hasta abril inclusive.



Argentina también se comprometió ante el organismo en eliminar el déficit fiscal, algo que logró en enero cuando obtuvo un superávit de poco más de $ 5.000 millones, luego del pago de los intereses de la deuda.



En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo destacó destacó este lunes que “no hay antecedente mundial de una reducción de cinco puntos de déficit en un mes”, como el que obtuvo el gobierno durante enero.



Además, informó que hubo que "recomponer el balance del Banco Central” que incluyó, entre otras medidas, la compra de US$ 7.000 millones, una de las metas comprometidas con el FMI.