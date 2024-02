Cuánto cobrarán los empleados de comercio en febrero luego del aumento

Cómo queda la escala salarial de empleados de comercio

Qué dice el acuerdo de empleados de comercio del “no remunerativo”

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó este mes un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales que se suma al incremento de salarios del 13,3% pactado en la negociación previa.Este aumento se verá reflejado en los salarios de los empleados de febrero. Dando como resultado un salario básico para el rubro de $529.330,01.El comunicado de FAECyS publicado este 15 de febrero comenta: “Por dicho acuerdo se incrementa la base de cálculo en un 11% remunerativo que se incorpora a las escalas básicas de febrero y sobre estas se da un aumento salarial de un 20% no remunerativo que se cobrara por los meses de febrero, marzo y abril 2024″.También se implementa el aumento a adicionales, así lo confirmó el escrito del sindicato: “Sobre dicho aumento se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el SAC. Dicho aumento totalizaría un 33% para febrero”.Dentro de los siguientes salarios se mostrará primero el salario básico + el no remunerativo. Dando como resultado final el monto total a percibir. En caso de tener dudas, podés consultar la calculadora de sueldos de los empleados de comercio en este link, donde si colocás la antigüedad, vas a conocer el monto que corresponde.• Categoría A: $441.108,34 + $88.221,67 = $529.330,01• Categoría B: $442.385,31 + $88.477,06 = $530.862,37• Categoría C: $446.859,16 + $89.371,83 = $536.230,99• Categoría A: $445.901,45 + $89.180,29 = $536.039,45• Categoría B: $447.820,26 + $89.564,05 = $537.384,31• Categoría C: $449.736,84 + $89.947,37 = $539.684,21• Categoría D: $455.489,91 + $91.097,98 = $546.587,89• Categoría E: $460.283,01 + $92.056,60 = $552.339,61• Categoría F: $467.314,17 + $93.462,83 = $560.777,00• Categoría A: $447.498,78 + $89.499,76 = $536.998,54• Categoría B: $449.736,84 + $89.947,37 = $539.684,21• Categoría C: $452.613,38 + $90.522.68 = $543.136,06• Categoría B: $450.694,57 + $90.138,91 = $540.833,484• Categoría B: $450.694.57 + $90.138,91 = $540.833,48• Categoría C: $461.241,86 + $92.248,37 = $553.490,23• Categoría A: $451.335,28 + $90.267,06 = $541.602,34• Categoría B: $457.087,23 + $91.417,45 = $548.504,68• Categoría A: $447.498,78 + $89,499,76 = $536.998,54• Categoría A: $447.498,78 + $89.499,76 = $536.998,542• Categoría B: $457.088,35 + $91.417,67 = $548.506,021• Categoría D: $467.314,17 + $93.462,83 = $560.777,00Según el acuerdo actual, los importes no remunerativos acordados deben considerarse para el cálculo de diversos conceptos adicionales y beneficios. Específicamente, estos montos no remunerativos serán tomados en cuenta al calcular el adicional por presentismo, la antigüedad y el título, de acuerdo con los términos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 547/08.Además, estos importes no remunerativos acordados deben considerarse en el cálculo del sueldo anual complementario, asegurando su inclusión en la remuneración anual del empleado.Este mes el sindicato volverá a reunirse para conversar un nuevo aumento, bajo el trato que anunciaron de aumentar los sueldos de forma mensual, como lo vienen haciendo otros gremios. (Los Andes)