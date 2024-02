El Gobierno concedió 12% de aumento a empleados estatales nacionales

El Gobierno concedió hoy un aumento salarial del 12% para febrero a los trabajadores estatales nacionales en el contexto de la paritaria de la actividad, lo que fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), informaron fuentes gremiales.Los representantes de la UPCN, que a nivel nacional conduce el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aceptaron el incremento dispuesto, en tanto la ATE de Rodolfo Aguiar lo rechazó de forma enérgica y sostuvo en un documento de prensa que "no es posible con nuestra firma avalar este ajuste, ya que la decisión oficial licúa los salarios"."El Gobierno nos empuja al conflicto, por lo que el gremio ratifica la jornada nacional de lucha, el paro de 24 horas y las movilizaciones de la próxima semana", puntualizó Aguiar.El dirigente consideró "insuficiente" la propuesta ante el 20,6% de inflación del último mes; sostuvo que "el ofrecimiento no se corresponde con la evolución de los precios en las últimas semanas" y dijo que la propuesta "agrava el deterioro salarial".Aguiar reseñó que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la canasta básica total que define la línea de la pobreza se ubica en 596.823 pesos.El sindicalista rionegrino aseguró que todos los planes de lucha "deben ser profundizados", y sostuvo que "si se tiene en cuenta lo ocurrido en el Consejo del Salario Mínimo, la intención de no convocar a la paritaria nacional docente y las jubilaciones que están estancadas, es evidente que se pretende eliminar las negociaciones libres", dijo.ATE ratificó que "la licuación salarial en el sector público, se decidió una medida de fuerza para la última semana de febrero para reclamar también la reincorporación de los trabajadores despedidos en la actual gestión, el pase a planta permanente de los precarizados y el rechazo a cualquier intento de privatización de las empresas estatales", entre otras reivindicaciones.Los dirigentes de UPCN y ATE negociaron la paritaria del convenio colectivo laboral 214/06 en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la avenida Callao 114 de esta capital.La delegación paritaria de ATE fue encabezada por Mercedes Cabezas, secretaria adjunta, y Flavio Vergara, del área de Convenios Colectivos de Trabajo, y también participaron Julia Scarensi, Luciano Fernández y la abogada Mariana Amartino.Por el sector de UPCN estuvo, entre otros dirigentes, Diego Gutiérrez, representante paritario del sindicato.En representación del Gobierno asistieron el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; el subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Enrique Pinedo, y su par de Presupuesto, Carlos Sgarbi, entre otros funcionarios.A partir de la aceptación del acuerdo por parte de UPCN, el referido incremento será liquidado con los haberes del mes de febrero.En enero último se había acordado una mejora salarial del 16%, aunque ese guarismo fue inferior al índice de inflación de diciembre, que fue del 25,5%.