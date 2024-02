Advierten que la pobreza será del 60% en marzo y provocaría “estallido social”

Salvia: "Si esto le sale mal al gobierno, el empeoramiento será mayor y el estallido social aparece"

", indicó el académico.Según las últimas proyecciones difundidas por la UCA, la pobreza trepó al 57,4% -porcentaje que representa a 27 millones de personas- durante el primer mes de 2024.Salvia señaló, en declaraciones radiales que las cifras de pobrezaEl Observatorio Social de la UCA proyecta que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024.Y el nivel de pobreza subió del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.En una entrevista difundida porel titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que "recién en junio vamos a hablar de la información oficial de la pobreza en el país, con un brutal ajuste de algo que andaba mal y empeoró, nuestras estimaciones muestran que la indigencia no aumentó tanto como si la pobreza", pero advirtió que "en febrero/marzo va a ser el estallido de la pobreza".A su criterio, "en este momento se destapó la olla. Se está transparentando una crisis de un régimen post convertibilidad, que solo se hizo sostenible a través del endeudamiento, el déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación".Salvia consideró además que la clase media que cayó en la pobreza "tiene trabajo y no forman parte de lo que conocemos como pobreza estructural crónica. Por eso, cuando haya estabilidad económica, rápidamente podrán salir de esa situación"."El argumento oficial está diciendo que nos está salvando para no llegar al 80% de pobres y que nos pide a cambio, que aguanten,",", finalizó Salvia.