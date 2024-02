Banco Nación ofrece créditos de $2.500.000 por “homebanking”: requisitos y tasas

Banco Nación ofrece una línea de créditos de hasta $ 2.500.000, con un plazo de devolución de hasta 18 meses, a través de su homebanking y para todos los trabajadores activos.Se trata de un préstamo a corto plazo, ideal para las personas que necesiten financiamiento para solventar gastos, saldar cuentas pendientes y/o realizar alguna inversión.Además de los requisitos que solicita el banco, también notificaron que "el importe de la cuota no debe superar el 35% del haber mensual".Para acceder a un crédito, a corto plazo y de hasta $ 2.500.000, Banco Nación precisó que únicamente será otorgado a "personas humanas en actividad laboral o que cobren su sueldo" en la entidad.Además, es importante remarcar que, para recibir este tipo de financiamiento, los clientes y/o usuarios no deben alcanzar, al término del préstamo, la edad para jubilarse.Si bien habrá mejores condiciones en los plazos de devolución, para quienes reciban sus haberes mensuales en el banco, también podrán solicitar este tipo de financiamiento quienes no pertenezcan a la entidad.Los trabajadores que obtengan el "Préstamo Personal a Corto Plazo" deberán tener en cuenta cuáles son las tasas de interés y dependerá la condición de cada uno de los solicitantes.En primer lugar, para quienes cobren su salario en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 95%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 149,50% (cuotas mensuales de $ 122.711,03).Por otro lado, para las personas que no sean clientes del banco, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 124% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 225,45% (cuotas mensuales de $ 146.246,78). Fuente: (ElCronista)