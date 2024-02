Superclásico: extranjeros agotaron entradas más caras y pagan u$s 700 por platea

En la cuenta regresiva para el Superclásico que se disputará el próximo domingo a las 17 horas en el Monumental, extranjeros no quieren perderse la oportunidad de ver el River-Boca en su visita al país y quedan pocos cupos en los paquetes que agencias ofrecen a turistas para que vivan la experiencia como locales.A menos de una semana para el partido, ya agotaron las entradas más caras -un asiento por u$s 800 ($ 856.000 al dólar blue que el viernes cerró a $ 1070 o $ 683.200 al tipo de cambio oficial)- y quedan pocos lugares de las únicas disponibles: u$s 700 ($ 749.000 al blue o $ 597.800 al oficial).Estos precios se encuentran en Tangol Tours, agencia que vende viajes a destinos nacionales e internacionales, además de excursiones y actividadescomo estas, en el marco de competencias de fútbol de primera división. También existen firmas -como Viagogo, la plataforma española Civitatis y la empresa de tours My Guide Argentina- que ofrecen propuestas similares a las de Tangol Tours.Los tickets agotados eran para la platea San Martín Baja, con vista privilegiada al campo de juego detrás de los bancos suplentes; mientras que las que aún quedan son para la platea Centenario Media, detrás de uno de los arcos y próxima a Banda, el restaurante que demandó una inversión de $ 320 millones y abrió en noviembre en semejanza a los espacios gastronómicos que tienen los principales estadios del mundo, como Camp Nou del FC Barcelona, Santiago Bernabéu del Real Madrid y Wembley y Old Trafford en el Reino Unido.El paquete disponible en Tangol Tours por u$s 700 incluye, además de la entrada al partido, traslado ida y vuelta a la cancha en transfer con pick-up en la oficina de la empresa, guía bilingüe y un snack (hamburguesa) con bebida. Es válido únicamente para turistas extranjeros y argentinos no residentes.Una comparación internacional: ir a ver el derby español Real Madrid-Barcelona el 21 de abril cuesta 487 euros de base. Es la entrada más económica que se puede comprar a través del sitio web StubHub.es por una ubicación de características similares que la que ofrece Tangol Tours para el Superclásico argentino.La alta demanda de extranjeros en experiencias como estas se enmarca en el boom de turismo internacional que recibe la Ciudad de Buenos Aires desde el año pasado, potenciado por la devaluación del peso, que hace atractivo vacacionar en el país.En enero, más de 1,3 millones de turistas extranjeros arribaron al país, según la Subsecretaría de Turismo de la Nación. Significa un 18,8% más que en el primer mes del año pasado y representó un ingreso de u$s 656 millones, un 24,1% más que en el período referido. Los países con más entradas de extranjeros fueron Brasil (con el 21,6%), Chile (15,7%) y Uruguay (13,9%) y los Estados Unidos (10%).Y de acuerdo al Ente de Turismo porteño, solo durante el fin de semana extralargo de Carnaval, llegaron a la capital nacional 106.533 visitantes (entre turistas nacionales e internacionales) con una ocupación hotelera que promedió el 67% y un impacto económico de $ 20.700 millones.El Superclásico se da en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Superliga, en la que River y Boca juegan en zonas diferentes, pero se cruzan en el duelo Interzonal. El equipo de Martín Demichelis se impuso en el anterior duelo en el Monumental: 1-0, en mayo, con gol de Miguel Borja, de penal. En marzo de 2022, Boca había vencido por el mismo resultado, con tanto de Sebastián Villa. Será el debut en un superclásico de Diego Martínez como DT de Boca. Fuente: (ElCronista)