Bono de $150.000 y paritaria de 230%: a quiénes les corresponde

Los trabajadores del sector de la carne, representados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), cerraron el año paritario con un aumento acumulado del 230%.



¿Quiénes se benefician con la paritaria de 230%?





El aumento salarial del 230% se aplica a todos los trabajadores del sector de la carne, incluyendo:

• Trabajadores de frigoríficos: empleados de faena, desposte, elaboración de productos cárnicos, etc.

• Trabajadores de la industria avícola: empleados de granjas, plantas de procesamiento, etc.

• Trabajadores del comercio de carne: carniceros, empleados de supermercados, etc.

¿Quiénes reciben un bono de $150.000?

• Aumento salarial del 230% acumulado: desde abril de 2023 hasta marzo de 2024.

• Suma fija de $150.000: a pagar en dos cuotas, en febrero y marzo de 2024.

• Revisión salarial en abril de 2024: para analizar la situación del poder adquisitivo de los trabajadores. (Noticias Argentinas)