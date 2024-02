El Gobierno celebró el superávit financiero: “El déficit cero no se negocia”

El Gobierno destacó hoy que por "primera vez desde agosto de 2012" el Poder Ejecutivo "gasta menos de lo que recauda" al celebrar que en enero el Sector Público Nacional registró "un superávit primario de 2.010.746 millones" de pesos y un "superávit financiero de 518.408 millones".



Y, en ese marco, cuestionó el "constante ataque de quienes ven peligrar sus privilegios".



"Se trata de la primera vez desde agosto de 2012, que el Gobierno Nacional gasta menos de lo que recauda, y que el pago de los intereses de deuda no deja las cuentas públicas en rojo", informó la Oficina del Presidente Javier Milei en su cuenta de la plataforma X.



El Gobierno destacó que "en enero, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $2.010.746 millones; se pagaron $1.492.338 millones en intereses de deuda, por lo que quedó registrado un superávit financiero de $518.408 millones".



"El superávit fiscal beneficia a todos los argentinos; permite terminar con la emisión, comenzar a reducir la inflación y trazar el camino para la reducción de impuestos", añadió.



El comunicado expresó que se trata del programa que el mandatario "prometió al pueblo argentino, y el que se está llevando a cabo a pesar del constante ataque de quienes ven peligrar sus privilegios".



"El déficit cero no se negocia", aseveró la Presidencia.



Con este mensaje, el Ejecutivo celebró el anuncio realizado anoche por el Ministerio de Economía que destacó que se trata del "primer superávit financiero desde agosto de 2012 y el primer superávit financiero en un mes de enero desde 2011".



El anuncio del superávit fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X y pocos minutos después, el presidente Javier Milei reafirmó en su cuenta que el "déficit cero no se negocia".



"Vaaaaaaaamoooooo Toto...!!!", tuiteó el jefe de Estado en alusión a Caputo y finalizó su posteo con su clásico "viva la libertad carajo".