Dolares financieros sufrieron la mayor caída en lo que va del 2024

Los dólares financieros se desplomaron súbitamente este miércoles 14 de febrero y tocaron mínimos de un mes, con el Contado Con Liquidación (CCL) ya por debajo del nivel simbólico de los $1.200, en una jornada en la que se conoció una leve desaceleración de la inflación en enero, que se ubicó en el 20,6%, casi en línea con lo esperado por el mercado.



En ese contexto, el dólar MEP tuvo su mayor caída diaria desde fines de noviembre, al ceder $49,22 (-4,2%) hasta los $1.124,14, el menor valor desde mediados de enero. Así la brecha de este tipo de cambio con el oficial se ubicó en el 34,8%.



Por su parte, el dólar CCL bajó $53,62 (-4,4%) hasta los $1.176,43. De esa manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se achicó hasta el 41,1%, mínimos de un mes.



En la plaza informal, en tanto, el dólar blue cedió $40 (-3,5%) a $1.075 para la compra y a $1.105 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.



En el mercado, los operadores coinciden en que apareció repentinamente cierto optimismo "raro de entender": subieron los bonos y el S&P Merval en dólares, bajaron con fuerza los tipos de cambio paralelos y cedió en forma generalizada el dólar futuro (entre 50 centavos y 55 pesos).



"Estructuralmente, el clima puede estar siendo favorecido por la proyección de oferta de dólares de la cosecha gruesa", comentó a Ámbito el economista Guido Lorenzo. Como especulación, las lluvias del fin de semana en las zonas núcleo de la cosecha gruesa, más un “buen” dato de inflación (desaceleración de casi 5 puntos respecto de diciembre), pudieron generar el cambio de humor en el mercado.



Aunque Lorenzo aclara: "Creo que, de todos modos, es puro sentimiento del mercado", respecto del futuro macroeconómico.



"En el mercado parece que está ganando terreno la idea de que el Gobierno puede enderezar el rumbo económico. Es decir, predomina el sentimiento de que el programa del Gobierno va a dar resultados positivos. En el corto plazo, una inflación menor a la esperada, el superávit fiscal primario y financiero de enero que adelantó el ministro de Economía (Luis Caputo), y la idea de un cogobierno con el PRO podrían influir en este sentido", agregó Lorenzo.



Ayudados por un buen clima externo, los bonos soberanos en dólares treparon hasta 5,2% (Global 2029) en la bolsa local y hasta 5,4% (Global 2041) en Wall Street, por lo que el riesgo país del banco JP.Morgan cayó 5% (102 unidades), a 1.930 puntos básicos.



Otros operadores vincularon la firme baja de los tipos de cambio financieros con una menor demanda para el pago de importaciones "que se tercierizaba". Al mismo tiempo, "el flujo vendedor arrancó de temprano y no paró ni un segundo", señalaron desde una mesa.



"Por el lado de la oferta, fue día de volumen record en el MAE, lo cual explica la venta sostenida que vimos en la rueda. Por el lado de la demanda, seguimos manteniendo que el torniquete monetario del BCRA y la necesidad de pesos para licitar el Bopreal, son los responsables del bajo nivel de bids", explicó Nicolás Cappella, analista de IEB.



Desde ABC Mercado de Cambios, afirmaron que la caída de la brecha "se debió a desarme del posiciones, por necesidades de pesos, ya sea para pago de obligaciones impositivas, y también por el comienzo del acceso de Mipymes al MULC, para el pago de los primeros u$s50.000 de deudas comerciales anteriores al 13/12, lo cual se calcula rondará en u$s25 millones diarios".



Por otro lado, destacaron que "también hubo desarme de posiciones para acceder a la licitación del BOPREAL Serie 2, para el resto de las empresas con deudas mayores a u$s500.000, y que no pudieron entrar a la licitación del mencionado bono la semana pasada porque estaba enfocado a otro segmento de empresas".



El traspié en el Congreso del presidente Javier Milei en el tratamiento de la ambiciosa ley ómnibus, que daba poderes amplios y permitía privatizaciones de empresas estatales entre otros puntos, parece no pesar demasiado en el mercado, pese a algunas dudas que generó sobre los próximos pasos del oficialismo para continuar con su plan de estabilización económica. De hecho, los inversores parecen creerle a Caputo, quien sostuvo recientemente que "el paquete económico está hecho para estabilizar la economía y para que la gente no sufra más problemas de inflación y devaluación, y no depende en nada de la ley (ómnibus)".



Por lo pronto, el economista Amilcar Collante indicó a Ámbito que el retroceso del dólar en la Bolsa puede estar relacionado con el "compromiso del BCRA de mantener el crawling al 2% y también con cierta señal política, que es el posible acuerdo del Gobierno con el expresidente Mauricio Macri. Esto último le da un ancla política al esquema de Caputo".



Para el economista Jorge Neyro, en tanto, ayudó a la caída del MEP y CCL el "buen entorno externo y el optimismo por los datos de inflación a futuro".



Si bien el componente núcleo de la inflación de enero descendió a 20,2%, desde 28,3% de diciembre, los regulados subieron en enero a 26,6%, desde el 20,7% de diciembre. "El mercado viene descontando la desaceleración de la inflación desde mediados de enero cuando comenzaron a publicarse los indicadores de alta frecuencia por debajo de lo esperado. Hoy las expectativas rondan 15% para febrero y 10% para marzo", expresó Paula Gándara, CIO de Asset Manangment de Adcap Grupo Financiero.



En lo que respecta al mercado global, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaron este miércoles tras los comentarios de un responsable de la Reserva Federal sobre el calendario de posibles recortes de tasas y el repunte de la sesión previa por los datos de inflación a un máximo de dos meses y medio.



El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, aseguró que el camino de la Reserva Federal hacia su objetivo de inflación del 2% seguiría por buen camino, incluso si el aumento de los precios es un poco mayor de lo esperado en los próximos meses, y que el banco central debería ser cauto a la hora de esperar demasiado antes de recortar las tasas de interés.



La tasa de los bonos a 10 años cayó 5 puntos básicos, al 4,267%, tras tocar el 4,332% en la jornada, su nivel más alto desde el 1 de diciembre.



Pero, además, Wall Street cerró al alza con una recuperación por parte de las plataformas de transporte Lyft y Uber, mientras que Nvidia desplazó brevemente a Alphabet para convertirse en la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos. Nvidia superó a Alphabet en capitalización de mercado, antes de que el modelador del auge de la IA reporte sus resultados del cuarto trimestre la próxima semana.



El índice S&P 500 ganó 47,34 puntos, o un 0,95%, a 5.000,13 unidades; en tanto que el Promedio Industrial Dow Jones sumó 145,33 puntos, o un 0,38%, hasta 38.418,61 unidades; y el índice Nasdaq Composite avanzó 202,43 puntos, o un 1,30%, a 15.859,15 unidades.



Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 14 de febrero



El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) subió a $1.364,80.



Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 14 de febrero



El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.135,04, según Bitso. (Ámbito)