Paranaenses expresaron su preocupación por la inflación: “No hay cosas baratas”

Adaptación ante la escasez de recursos

Impacto en diferentes sectores de la sociedad

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló este miércoles que la inflación del mes de enero alcanzó el 20,6%. Ante este panorama, Elonce mantuvo diálogos con paranaense, quienes expresaron su inquietud por el significativo incremento en el costo de vida, especialmente en alimentos, transporte y artículos para niños.Uno de los entrevistados, un hombre, expresó con preocupación: “Es un desastre, todo está muy caro. No hay cosas baratas”.Otro vecino compartió su experiencia: “Yo trato de no mirar las noticias para no infartarme, pero siempre que vamos al super, los aumentos son de esperar”.Una mujer señaló:Una madre, con su bebé en brazos, comentó cómo afecta esta situación en su vida diaria: “Lo notamos en los pañales y esto afecta bastante al trabajador porque se nota todos los días cuando se va al super o a querer comprar los útiles, pero espero que la situación mejore para todos”.Además, detalló el costo de los pañales para su bebé, que asciende a un valor de $20 mil pesos por mes.Ante la difícil situación económica, los residentes buscan estrategias para reducir gastos. Algunos optan por buscar ofertas en los supermercados, mientras que otros esperan promociones como el 2x1 para poder adquirir productos a precios más accesibles.Un joven señaló otro aspecto preocupante: “El precio de lo que más me llamó la atención es el de los alquileres. Hemos tenido un desfasaje total de los precios, entonces no tenemos un conocimiento real de cuánto vale cada cosa”.La situación afecta a diversos sectores de la sociedad, como lo refleja el testimonio de unaa: “Yo soy jubilada nacional, trabajé 45 años en la universidad y aquí estamos luchando. Los alimentos han aumentado un montón, ahora solo se compra lo que se consume durante el día”.Incluso los trabajadores informales sienten el impacto de la inflación en su economía diaria.expresó: “Está todo bastante complicado, porque los sueldos siguen igual, pero sube todo y se complica. Yo que estoy a diario acá en la peatonal, veo cómo afecta. Está todo muy caro”.“Reducir los gastos es imposible. Yo vivo cerca de Oro Verde y me voy caminando porque un remis me sale muy caro. Necesito ese dinero para las necesidades del hogar, mantener mis hijos. Así que yo estoy caminando todos los días, tengo dos horas de ida y dos horas de vuelta para poder hacer unos pesos y darle de comer a mis hijos”, agregó el artista.