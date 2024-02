Indec: la inflación de enero fue del 20,6% y acumuló 254,2% en doce meses

#DatoINDEC

La inflación de enero pasado ascendió al 20,6%, en tanto la variación interanual se ubicó en 254,2%, con relación al mismo mes de 2023, según informó esta tarde el INDEC.De este modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año se ubicó por debajo del registro de diciembre pasado, cuando el costo de vida subió 25,5%, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC.El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) subió 20,6% durante enero, impulsado por la suba de Bienes y servicios con el 44,4%, de Transporte el 26,6% y de Alimentos y bebidas el 20,4%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).De esta manera, el índice de precios del primer mes del año mostró una desaceleración respecto de diciembre, cuando la suba de precios fue de 25,5%.La división de mayor aumento en el mes fue Bienes y servicios varios (44,4%), producto del incremento en artículos de Cuidado personal.Le siguieron Transporte (26,3%) –por las subas en transporte público y el arrastre del aumento de combustibles– y Comunicación (25,1%), por el alza en servicios telefónicos y de internet.La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (20,4%).Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados y Pan y cereales.Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero fueron Prendas de vestir y calzado (11,9%) y Educación (0,9%).A nivel de las categorías, Regulados (26,6%) lideró el aumento seguida por el IPC Núcleo (20,2%), mientras que Estacionales registró un incremento de 16,2%.En tanto, una familia tipo necesitó $596.823 para no ser pobre y $285.561 para no ser indigente.El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 18,6% en enero, por lo que una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por $ 285.661 para no caer en situación de indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que además de comida incluye otros rubros como indumentaria y transporte, también subió 20,4 % por lo que la misma familia tipo necesitó percibir ingresos por $ 596.823 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.El IPC había registrado en diciembre una suba de 25,5%, cerrando el año con un incremento del 211,4% en los precios.Ese registro del último mes del año en Argentina fue el más alto desde marzo de 1990 y la inflación interanual se colocó como la mayor desde mayo de 1991.En noviembre, el salto del IPC había sido de 12,8%.Por su peso en la construcción del índice, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (20,4%). Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados y Pan y cereales.Por debajo del nivel general se ubicaron las divisiones de Salud (20,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (20,4%), Restaurantes y hoteles (19,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%), Prendas de vestir y calzados (11,9%) y Educación (0,9%, en pleno receso estival).En la comparación regional, la Patagonia fue la que se ubicó al tope: 24,2% de inflación en enero. Le siguieron Cuyo (22,3%), Noroeste (21,7%), Región Pampeana (21,2%), Gran Buenos Aires (19,6%) y Noreste (19,5%).