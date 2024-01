Cuánto cobrarán los docentes con el aumento: el detalle de la escala salarial

El Gobierno presentó el jueves 25 su propuesta de recomposición salarial para el mes de diciembre -y de ese modo cerró la negociación 2023- con un aumento del 18% y una suma fija de 25.000 pesos, que llegará al bolsillo de los trabajadores activos y también de los jubilados.

“Hasta el mes de diciembre, habíamos llegado al 141% de recomposición salarial, y con este 18% que otorgó el Gobierno ahora, si lo hacemos acumulativo a 2023, llegamos al 184% de aumento anual. En ese escenario, todavía estaríamos a 27 puntos de lo que fue la inflación del año pasado”, señaló.En ese escenario, planteó que un docente del cargo inicial percibirá a fin de enero un salario de, «con la suma fija de $25 mil. Sin ese bono, el monto sería de $296 mil. Por lo tanto, estamos lejos del costo de la canasta que mide línea de pobreza, que está cerca de los $500 mil, y también lejos de recuperar niveles de 2023. Este aumento otorgado por decreto en estos días sirve para aliviar la gran diferencia que tenemos con la inflación. Pero de cara a la paritaria para 2024, tendremos que discutir estos números y establecer cómo cerrar 2023 sin pérdida de salarios», aseveró.Hutt destacó que el aumento fue dictado por decreto por el Poder Ejecutivo y no fue un acuerdo paritario. «Hay que decir que la paritaria de 2023 terminó antes. Ahora, cuando se abra la paritaria 2024 tendremos que poner sobre la mesa todos estos número -subrayó-. La paritaria 2024 va a ir apoyándose en un número final de 2023 que fue a pérdida. Si no se corrige, va a consolidar esa pérdida a tiempo. Si no cerramos 2023 en forma correcta, la pérdida estará intrínseca en los salarios. Entiendo las dificultades de la Provincia, pero no es culpa de los trabajadores. Nosotros sostenemos las escuelas. Es responsabilidad de los gobernantes hacer las cosas bien». (Con información de Entre Ríos Ahora)