Empleados de Comercio: ¿cómo quedan la escala salarial y haberes de enero?

Empleados de Comercio sin aumento: ¿Cómo es la modificación en la escala salarial de enero 2024?

En caso de que no haya paritaria, los sueldos netos serán inferiores a los de diciembre con el descuento.

¿Cómo quedan las escalas salariales por categoría para los empleados de Comercio?

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) buscará sellar en enero un aumento salarial por encima del 25,5% a fin de "lograr ganarle a la inflación" y "garantizar el bienestar" de todos los trabajadores del sector.Sin embargo, una fuente del gremio consultada poradmitió este jueves que "la verdad es que por ahora no se sabe nada sobre la paritaria" del primer mes del año.En este sentido, el titular del gremio, Armando Cavalieri, afirmó en un comunicado: "Conscientes y encaminados a una paritaria libre que logre ganarle a la inflación logrando así el bienestar de todos los empleados y empleadas de comercio".Con la última revisión llevada a cabo en octubre que pautó un incremento del 38% en tres tramos, la corrección podría adoptar un esquema de recomposición adoptado por gremios como la UOCRA, estatales y la UOM.Para empezar, es cierto que los salarios básicos del convenio colectivo de trabajo aumentan respecto a diciembre. Sin embargo, este incremento no obedecerá a una actualización paritaria, sino a que se incorporará a la escala.De hecho, este ajuste no se traducirá en un refuerzo neto para los Empleados de Comercio, sino en una reducción, ya que tendrá un descuento adicional del 14%, según explicó el sitio especializado Ignacio Online.Pese a que todavía resta definir si habrá aumentos por paritarias, con los incrementos vigentes de la suma no remunerativa, así quedarían las escalas salariales por categoría.Categoría A: $ 397.394,90Categoría B: $ 398.545,32Categoría C: $ 402.575,82Categoría A: $ 401.713,02Categoría B: $ 403.441,68Categoría C: $ 405.168,32Categoría D: $ 410.351,27Categoría E: $ 414.669,38Categoría F $ 421.003,76Categoría A: $ 403.152,05Categoría B: $ 405.168,32Categoría C: $ 407.759,80Categoría A: $ 403.152,05Categoría B: $ 406.031,14Categoría C: $ 415.533,21Categoría A: $ 406.608,36Categoría B: $ 411.790,30Categoría A: $ 403.152,05Categoría B: $ 411.791,31Categoría C: $ 414.669,38Categoría D: $ 421.003,76