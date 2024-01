Por primera vez, Argentina podrá exportar trigo a China

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que Argentina ya puede comenzar la exportación de trigo a China tras la habilitación de las empresas nacionales para despachar mercadería a dicho destino.



Según informó la cartera agropecuaria en un comunicado, la Administración General de Aduanas de la República Popular de China (GACC) incluyó a las empresas argentinas habilitadas para exportar trigo en el Sistema Online de Registro Cuarentenario de Establecimientos habilitados para exportar Vegetales, Animales y sus Productos que ingresan a China.



De esta manera, "queda operativo el mercado para la exportación de trigo argentino por primera vez hacia el gigante asiático", indicó el escrito.



Argentina es un importante productor y exportador de trigo a nivel mundial.



En 2022, Argentina exportó trigo por un total de 14 millones de toneladas por US$ 4.315 millones, mientras que en 2023 solo despachó tres millones de toneladas por un valor de US$ 1.050 millones, como consecuencia de la extrema sequía que afectó al país.



De acuerdo con las estimaciones oficiales, para la campaña 2023/24 se prevé una cosecha total de 15,5 millones de toneladas, que representaría un aumento del 23% en relación a la última cosecha.



En cuanto a China, el gigante asiático es el tercer importador mundial de trigo con 10 millones de toneladas anuales por un valor de US$ 3.800 millones, siendo Australia (con 5,7 millones de toneladas) y Canadá (con 1,8 millones de toneladas) los dos principales abastecedores de su mercado.