CAME dijo que Gobierno pidió a empresarios "acompañamiento" para Ley Ómnibus

El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, reveló que el Gobierno pidió a los líderes empresariales su "acompañamiento" para el proyecto de Ley Bases y el DNU impulsados por el presidente Javier Milei.



González realizó declaraciones tras la reunión que encabezó esta tarde en Casa Rosada el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, con varios empresarios.



El titular de CAME señaló que en la reunión "todos los sectores pudimos expresar desde el lugar que estamos aquellas diferencias que tenemos y aquellas adecuaciones que se deben tener, no solamente en el DNU sino también en la ley" Bases.



En ese sentido, el empresario del sector Pyme dijo que "tenemos adecuaciones en varios capítulos, no en todos, pero sí en varios que afectan directamente a algunos sectores de la economía real, de la economía pyme argentina".



Entre esos reparos manifestó que "la retención a la economía regional y a la industria es fundamental justamente poder tener una claridad", o en "las tasas que se liberan a los bancos por cada transacción en la tarjeta de crédito".



Caputo, según señaló González, les dijo que tras "un proceso tan largo en Argentina de retroceso" se presentaron la Ley Bases y el DNU "y por eso pide el acompañamiento".



González expresó que "se está trabajando en estabilizar a la macroeconomía con toda esta gran cantidad de baterías de medida" y en ese marco le pidieron "una política diferenciada para las pequeñas y medianas empresas".



"Nosotros ya estamos trabajando con distintos aspectos, de hecho, esta Cuota Simple es algo que salió de un trabajo que llevamos adelante junto a la Secretaría de Comercio", acotó, y agregó que "esa herramienta y muchas más, y principalmente la parte financiera, es fundamental para tener una financiación para poder seguir trabajando en un contexto de contracción fuerte del consumo".



Explicó que el programa Cuota Simple "viene a reemplazar lo que era Ahora 12" y "pasa a ser solamente en 3 y 6 cuotas, con una tasa de referencia del 85% de lo que es el plazo fijo del Banco Central de la República Argentina".



Consideró que "es una buena tasa pero por supuesto se necesita trabajar mucho más todavía en este aspecto, porque indudablemente todavía es una tasa muy alta, y necesitamos mucha más cuota para agregar y mucho más rubros".



Admitió que la caída del consumo "se va a sentir, porque indudablemente la pérdida del poder adquisitivo con respecto al proceso inflacionario se siente en los trabajadores, que son nuestros clientes, y por supuesto que se siente también en la lista de precios que recibimos nosotros como micro, pequeñas y medianas empresas".



González también calificó de "positivo" el encuentro "que llevó adelante el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, porque es la primera vez que tenemos la oportunidad con este Gobierno juntarnos todas las partes, todos los sectores económicos representados aquí en la Argentina con las entidades gremiales y empresarias, y poder manifestarles distintas alternativas en las cuales estamos viviendo y en las cuales estamos trabajando también hace mucho tiempo".