Duplicaron el mínimo imponible de los impuestos para autos y motos “de lujo”

El Gobierno decidió casi duplicar la base mínima imponible del impuesto a vehículos de lujo y la llevó desde los 10.364.902,82 pesos hasta los 19.826.151 pesos para los autos nuevos y desde los 3.684.176,71 pesos hasta los 5.324.463 pesos para el caso de las motocicletas también cero kilómetro. Así fue publicado por el presidente, Javier Milei, este jueves en el Boletín Oficial a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).El monto que establece el Gobierno no es sobre el precio final, sino respecto al salido de fábrica, por lo que se deben sumar otros tributos como el IVA o la comisión de la concesionaria hasta llegar al monto final que abona la persona que desea comprar un vehículo 0 km.

Milei dispuso quesobre el total, mientras que para los queUn auto, por ejemplo, que cueste 38 millones de pesos, con el impuesto se elevará hasta los $51.300.000 -sin tener en cuenta el IVA, la comisión de la concesionaria y otros gastos-.Un auto que valga 20 millones de pesos de precio de fábrica, con el 20% de impuesto costará 24 millones de pesos, a lo que habrá que sumarle otros impuestos o gastos.En el DNU, que además de Milei fue firmado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posee y por el ministro de Economía, Luis Caputo, los funcionarios justificaron que “la presente medida permite atender la situación económica de los sectores de que se trata e intenta adecuar las condiciones de mercado al nuevo esquema de costos de producción involucrados y los precios relativos de la economía, evitando posibles consecuencias en términos de caída de la producción y del empleo”.El Gobierno, además, argumentó en el DNU “que la magnitud del reordenamiento que experimentaron las principales variables macroeconómicas y el cambio en los precios relativos torna necesario realizar, transitoriamente, ciertas adecuaciones a los valores establecidos”.La nueva actualización estaba prevista para ser realizada a partir del próximo 29 de febrero, pero el Gobierno se adelantó. Según estableció el decreto, la resolución ya entró en vigencia.Javier Milei no tocó los incisos referidos a yates y otras embarcaciones de lujo ni a aeronaves. Es decir, que seguirá rigiendo el monto establecido por la gestión del expresidente Alberto Fernández, en cabeza en estas áreas por el exministro de Economía Sergio Massa. Las embarcaciones continuarán con una base mínima de $11.020.613,12. Superado ese monto deberán pagar un impuesto del 20%. En caso de las aeronaves, el tributo seguirá siendo del 20%, sin mínimo imponible, detallaEl Gobierno dispuso que la AFIP actualice de manera trimestral a partir de abril de este año los montos. Deberá hacerlo “considerando la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), respectivo a cada rubro en particular que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.Ahora, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la encargada de validar o rechazar los DNU, tendrá diez días para expedirse, pero todavía no está conformada. Todavía la Comisión está pendiente de analizar el primer megadecreto que dictó Milei, en diciembre de 2023.