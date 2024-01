Caputo advirtió que recortará partidas a las provincias si no sale la Ley Bases

Política El oficialismo buscará aprobar la próxima semana la ley ómnibus

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que habrá partidas provinciales que "se recortarán inmediatamente" si alguno de los artículos económicos incluidos en la llamada Ley Bases es rechazado, ante lo cual el diputado "dialoguista" Miguel Ángel Pichetto lo acusó de "apretar y amenazar" a los gobernadores y le exigió que busque "acuerdos" con esos mandatarios.La pelea entre Caputo y Pichetto sobrevino tras un posteo del presidente Javier Milei, quien destacó la reducción de la base monetaria y le remarcó a la oposición que "ya llegará el momento en que la vean".Reveló que mantuvo una "reunión con el secretario de Hacienda (Carlos Guberman) y la subsecretaria de Provincias (Valeria Sánchez) para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado"."No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", avisó Caputo.Horas después, Pichetto -presidente del bloque "dialoguista" Hacemos Coalición Federal- posteó que "el Ministro de Economía Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos".Seguidamente, Caputo le respondió, también a través de X: "Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia".Añadió que "con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default"."Por último -enfatizó-, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos".Por su parte, Milei dijo sobre la reducción de la base monetaria que "ya llegará el momento en que la vean. Muchas gracias (a el economista) Ramiro Castañera por el gráfico".En el mismo, adjuntó un gráfico -realizado en base a datos del Banco Central y el Indec- en el cual se señala que la Base Monetaria ampliada cayó de 52,2 billones de pesos a 37,4 billones, a precios de este mes.