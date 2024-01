CAME precisó que la tasa de referencia del programa Cuota Simple será del 85%

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, precisó hoy que la tasa de referencia del programa Cuota Simple, del 85%, es "bastante aceptable", tras asegurar que es la única herramienta nacional para financiar las ventas a nivel país."Las cuotas del nuevo programa serán de tres y seis, mientras que la tasa de referencia es el 85% de la tasa del plazo fijo que actualmente es del 110% anual. Esta es la tasa de referencia para trabajar, dentro de lo que es el mundo financiero argentino es una tasa bastante aceptable; no es la mejor, pero es la única herramienta nacional que se tiene para financiar las ventas en el país, como también con otras herramientas a nivel provincial", afirmó en una entrevista con Urbana Play.Respecto de los próximos anuncios para el sector, el presidente de CAME afirmó que necesitan más información sobre el programa que se implementará en la economía real."La contracción económica es una preocupación ya que el 80% de la producción del sector de las pymes se destina al consumo interno", remarcó.En cuanto al consumo y al comercio en diciembre, González señaló que hay una importante contracción debido al poder adquisitivo de la gente, aunque algunos sectores, como el turismo que se beneficia del turismo extranjero, se mantienen.En relación con el paro convocado por la CGT, González expresó que la posición de CAME "es la misma de siempre"."Si bien se respeta el derecho de huelga, la postura de CAME siempre ha sido buscar soluciones a través del diálogo, tanto con el gobierno anterior como con el actual".De este modo, González expresó que, ante la suspensión del programa Ahora 12, se encuentran trabajando con el gobierno en alternativas como el programa Cuota Simple, "manteniendo una posición proactiva y de constante diálogo".Por lo que, subrayó que si bien son respetuosos, también tienen sus propias necesidades y posicionamiento.