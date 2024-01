Aumenta el colectivo en Santa Fe: piden que la tarifa suba de $220 a $1.000

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó este miércoles que en los próximos días aumentará el costo del boleto de colectivos urbanos en la ciudad. El anuncio lo realizó durante una entrevista brindada a El Litoral tras una serie de gestiones ante el gobierno Nacional para garantizar la continuidad del subsidio al sistema de transporte. El mandatario precisó además que el anuncio del monto al que ascenderá la tarifa se conocerá “antes de fin de mes o a principios de febrero”. Y dijo que ahora deberá consensuarlo con los empresarios.Durante la entrevista, Poletti mencionó que los empresarios le solicitaron al Municipio llevar la tarifa de colectivos “hasta a $1.000”, pero “de ninguna manera alcanzará esa cifra”. Y sobre el rumor de que el boleto se vaya a $700, el intendente contestó que intentarán que sea “lo menor posible para que el vecino lo pueda seguir pagando”.Este anuncio fue realizado por el intendente santafesino tras reunirse el martes en Buenos Aires con Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, quien le confirmó a Poletti la continuidad del Fondo Compensador para las empresas de colectivos que operan en la ciudad. Dicha continuidad será “por lo menos, al mismo valor que en el último mes. Reclamamos que se actualice el monto en relación al proceso inflacionario y al aumento del gasoil. Y nos contestaron que lo elevarán a Economía”.-El boleto va a aumentar aggiornado al proceso inflacionario. Recordemos que no aumenta desde noviembre. Así que a fines de enero o principios de febrero ya habrá aumentado. Queremos que sea lo menor posible para que el vecino lo pueda seguir pagando. Pero decir un costo es apresurado, aunque de ninguna manera estamos evaluando llevarlo a $700. Está a $220 y vamos a tratar de garantizar que sea lo más barato posible.-Ellos llegaron a pedir que ascienda hasta a $1.000. Sabían que íbamos a Buenos Aires. Hoy les voy a informar que tengo una reunión con intendentes del interior. Ven que nos estamos moviendo para buscar soluciones. En lo que llevo de gestión ya nos reunimos cuatro veces y hemos podido destrabar medidas de fuerza para garantizar el servicio dentro de lo que uno puede, en un sistema endeble.-Tal cual. Eso también se dialogó. Ellos (Transporte de la Nación) están planteando cambios en el sistema a mediano plazo, lo irán cambiando de a poco. Veremos cómo se comporta. Lo que quieren es que el transporte no dependa tanto del subsidio o del fondo compensador sino del consumo, de la demanda. Con mayor cantidad de pasajeros habrá menor subsidio. Para ello hay que garantizar un sistema de transporte que sea eficiente y económico. Hay que dejar de subsidiar, y que el subsidio vaya a quien lo necesita y no a todos los ciudadanos, porque hay gente que no lo necesita.Poletti tenía previsto participar este miércoles de una reunión con intendentes del interior del país para tratar la problemática del costo del boleto de colectivos urbanos en distintas ciudades. La misma era vía una plataforma digital e iban a participar los mandatarios de Córdoba, Rosario, Paraná, Mar del Plata, Salta y Corrientes, entre otras ciudades. “Queremos ver cada realidad, el valor del boleto en cada ciudad y saber cómo está actuando cada intendente para tener toda la información posible para luego sentarnos con los empresarios a defender el costo del boleto”, finalizó. Fuente: (ElLitoral)