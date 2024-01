Director del INYM pidió “definir con urgencia” un nuevo valor de la yerba mate

Sociedad Un científico misionero estudia la posibilidad de generar yerba descafeinada

Jonás Petterson, uno de los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate, se refirió a la necesidad de los productores de que se convoque a una nueva sesión de precios, para adecuarse a la nueva realidad económica del país. “Todavía no tuvimos sesión de precios porque no fue convocada. Quedamos en reunirnos en la comisión de fiscalización para ver el tema de la decisión de la jueza, para que estemos seguros de hacer las cosas bien. A partir de ahí, si está todo bien, vamos a convocar el jueves a la sesión de precios”, comentó.En este sentido, explicó que “las diferentes asociaciones en general se reunieron para analizar una postura sobre el precio. La gran mayoría está hablando arriba de 500 pesos de la hoja verde. El sector necesita con urgencia definir un valor nuevo porque el valor que se decidió en la anterior sesión de precios realmente quedó muy desfasado por el ajuste que hubo desde fin de año hacia acá”.Por otro lado, señaló que en un intento por abordar la disparidad entre oferta y demanda, se plantea la posibilidad de solicitar a las empresas la actualización de precios en góndola. Sin embargo, Petterson reconoció la complejidad de esta medida y señala que se evaluarán los pasos legales a seguir.En esta misma línea, destacó la importancia de analizar y fijar precios dentro del producto, considerando que la falta de intervención del INYM podría dejar al productor sumergido en una difícil situación económica. “Hoy si vamos por la oferta y la demanda, la industria está ofreciendo en el mercado 245 pesos. Si el INYM no hace algo, no toma un parámetro de medición, va a quedar fijado en eso y el productor va a quedar sumergido en la miseria”, aseguró Peterson.En medio de este escenario, la reunión programada para el próximo jueves será crucial para avanzar en la convocatoria a la sesión de precios y ofrecer respuestas concretas al sector yerbatero. Fuente: (Misionesonline)