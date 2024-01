Entre Ríos reclamará un mejor pago por la energía que produce en Salto Grande

El nuevo presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco, anticipó que la provincia mesopotámica pedirá a la Nación una mejora en los pagos por la energía producida en la represa.La Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) "paga 3 dólares, valores muy bajos contra los 12 dólares que recibe (la represa de) Yacyretá, y los 30 dólares que están pagando otras represas", alertó Cecco.En ese marco, indicó que ante ese dispar pago "se desvirtúa todo, Entre Ríos es generadora de energía y lo que viene de vuelta es prácticamente nada".Las regalías de Salto Grande "va a ser una de las principales peleas de los cuatro años de gestión", dijo días atrás el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.Por su lado, Cecco explicó que "no puede haber una diferencia tan profunda con lo que se cobra y lo que está cobrando Yacyretá en relación con las privadas" y pidió el acompañamiento de "gobernadores y legisladores para que se haga justicia".La Cafesg, creada en 1998, administra el excedente de la explotación del complejo hidroeléctrico y con ello desarrolla obras en la región, tanto para el aprovechamiento del mismo como para mitigar los efectos negativos de la explotación del complejo.Por ello, el funcionario provincial mencionó que "si no hay plata no se puede hacer nada" y que hay "muchas obras comprometidas" y otras que se proyectaron.Cecco adelantó que organizarán reuniones con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, para "reclamar que el megavatio por hora lo paguen, al menos, como a la otra binacional"."También hay que considerar que el río Uruguay es un río de estiaje, no es tan caudaloso y estable, por lo que es importante lograr que tengamos un trato igualitario en el costo del megavatio", completó Cecco en diálogo con Radio Nacional.