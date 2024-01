“Dólar ahorro”: quiénes pueden comprar, los impedidos y las restricciones

Quiénes están impedidos de acceder

Con el inicio de enero, se renovó el cupo mensual para comprar hasta 200 dólares al valor oficial. En la práctica, no se registraron grandes cambios con respecto a diciembre, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández. Quizás el dato más destacado es el precio: tras la devaluación al principio del gobierno de Javier Milei, hoy se necesitan muchos más pesos para comprar un dólar en el MULC.El dólar subió de $366,45 hasta $800 en un solo día, lo cual representó un salto cambiario de 118,3%. Esto también resultó en la suba del dólar tarjeta y el ahorro, que pasó a costar $1.280.El dólar ahorro implica sumarle a la cotización oficial un 30% del Impuesto País y otro 30% del Impuesto a las Ganancias. La percepción de Bienes Personales se eliminó.Como sucede cada principio de mes, aquellas personas que cumplan con los requisitos, pueden acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), para adquirir la moneda estadounidense.Sin embargo, no todos están habilitados para acceder a esa divisa, conocida como "dólar ahorro" o "dólar solidario". Entre aquellos que no lo pueden acceder están beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado la deuda, beneficiarios subsidios energéticos y de agua y los beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.En la actualidad, existen más de 15 restricciones que impiden a los ahorristas acceder a esta variante del dólar. Cada vez menos argentinos pueden acceder a este tipo de cambio, por los reiterados endurecimientos del cepo: el noviembre pasado, 789.000 ahorristas compraron divisas estadounidenses a través del homebanking o en una casa de cambio oficial, según el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, que publicó el Banco Central (BCRA). En tanto, en agosto de 2020, el pico fue de cuatro millones de compradores.-Beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado la deuda.-Beneficiarios subsidios energéticos y de agua.-Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.-Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.-Cotitulares de cuentas bancarias.-Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.-Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0.-Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".-Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.-Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales.-Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"-Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.-Personas incluidas en la moratoria previsional.-Personas que cobren el bono de $60.000 en los meses de septiembre y octubre.-Trabajadores que hayan solicitado créditos Anses.-Quienes hayan solicitado el bono para trabajadores informales, conocido como "nuevo IFE".-Los que hayan adquirido dólar "bolsa" o contado con liquidación en los 90 días anteriores.-Los argentinos que operaron Cedears, obligaciones negociables o criptomonedas en los 90 días anteriores.-Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO.-Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito.-Empresas que liquidaron dólar soja.-Quienes se acojan a la nueva moratoria previsional.-Jubilados y pensionados que accedan a los nuevos créditos previsionales de la Anses.-Empleados que reciban la suma fija de $60.000 anunciada por Sergio Massa a fines de agosto.