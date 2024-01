Ahorro: afirman que quienes colocaron plazo fijo UVA serán los ganadores

Luego del dato de inflación del INDEC, los ahorristas que ya colocaron un plazo fijo UVA se preguntan si tomaron una buena decisión o no tras la fuerte suba del dólar.



Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) divulgara la tasa de inflación de diciembre, que marcó un 25,5%, se esperaba que el Banco Central (BCRA) tomara una decisión respecto a la tasa de interés ofrecida a los plazos fijos. La resolución, que fue mantenerla, ratificó la intencionalidad de sostener la tasa negativa en función de la política económica que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo.





Entonces aparecen dos dudas para los ahorristas: para quienes invirtieron en plazo fijo tradicional, la incógnita es cuánto perderán frente al avance de la inflación. Para los que optaron por el UVA, la pregunta es si serán siendo rentables a futuro .



Algo importante a recordar es que el plazo fijo UVA tiene un período mínimo de permanencia de los fondos de 180 días (6 meses) duplicando el lapso mínimo previo.



A la hora de calcular el rendimiento del plazo fijo UVA, es necesario tener en cuenta el siguiente dato: este instrumento expresado en una unidad (la UVA) capta con 45 días de retraso la evolución de los precios internos. En caso de que se espere que la inflación baje mes a mes, se capta la inflación pasada, lo que torna redituable al instrumento frente a la evolución del IPC.



Plazo fijo UVA: cuál será el rendimiento para los próximos meses

Para los próximos 4 meses, quienes ya tengan un plazo fijo UVA desde antes de la nueva normativa (previo al 28 de diciembre) o quienes lo hayan colocado en el mes de enero (cuando ya se encontraba vigente), los primeros 4 meses podrían tender los siguientes rendimientos, en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM):



“A partir de febrero, se advierte en toda su intensidad el potencial del plazo fijo UVA. No sólo resulta ganador en términos relativos frente al plazo fijo tradicional, sino frente a las expectativas de crecimiento del IPC, aún aquellos pronósticos más pesimistas sobre la tendencia ascendente de los precios minoristas”, explicó Andrés Méndez, Director de AMF en un trabajo elaborado para Ámbito.



Al mismo tiempo, aseveró que a partir de febrero se advierte la desaceleración en el ritmo de crecimiento del IPC que, no obstante, superará con holgura la tasa mínima para los depósitos a plazo que fija el Banco Central. “De no modificarse al alza (tal como no se hizo el mes en curso), el tradicional depósito a 30 días resultará holgadamente perdedor frente a la evolución de precios”.



Con este informe, queda demostrado que quienes colocaron un plazo fijo UVA serán los grandes ganadores. Afirmó entonces que al tomar el depósito UVA, la inflación de semanas anteriores a la colocación, una tendencia a la baja de los precios de la economía en el mes a mes, “generaría una renta mayor de esta inversión respecto a la evolución del IPC”.

Fuente: Ámbito Financiero