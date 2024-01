Quiénes y cuántos trabajadores volverían a pagar el Impuesto a las Ganancias

Economía Envían proyecto de Impuesto a Ingresos Personales para reemplazar a Ganancias

Política Oficialismo busca acuerdos para aprobar la ley ómnibus a fines de esta semana

El Poder Ejecutivo enviará hoy el proyecto de ley para restituir el impuesto a las Ganancias. La nueva normativa ubicará en 1.350.000 pesos mensuales brutos el piso mínimo a partir del que se comienza a tributar el impuesto, mucho menos que el actual de $ 2.340.000.( 15 Salarios Mínimos Vital y Móvil).En relación al ingreso de bolsillo actual representa, en promedio, una. Y otros. El Gobierno no adelantó si habrá cambios o no en el régimen de autónomos.Esa ley fijó que desde enero no pagaban el tributo los trabajadores que ganaban menos de $2.340.000 brutos (15 SMVM) y los que superaban esa cifra pagaban menos.Por eso, si se aprueba el proyecto oficial,A su vez, por la ley vigente actual, esos 15 SMVM se ajustaban en enero según el valor del salario mínimo de ese mes con vigencia durante la primera mitad del año. Y con el valor del SMVM de julio, la segunda mitad del año.Los gobernadores han insistido desde el inicio del gobierno de Milei en la necesidad de dar marcha atrás con los cambios en el pago del impuesto a las Ganancias que había decidido en octubre el gobierno de Alberto Fernández y que le quitaron fondos millonarios a las provincias, que hoy buscan recuperar.