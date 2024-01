Envían proyecto de Impuesto a Ingresos Personales para reemplazar a Ganancias

El Poder Ejecutivo enviará este martes al Congreso un proyecto de Ley de Impuesto a los Ingresos Personales con el que buscará reemplazar al denominado Impuesto a las Ganancias, anticiparon esta tarde fuentes gubernamentales.



Ante una consulta de la agencia Télam, las fuentes se limitaron a detallar que el nuevo monto no imponible será de entre 2,3 y 2,5 millones de pesos, equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Moviles (SMVM).



En septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones generales, el ministro de Economía, y candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, impulsó un proyecto para modificar la ley del Impuesto a las Ganancias que consistió, entre otras cuestiones, en eliminar la cuarta categoría y por lo tanto, eximió del pago a unos 700.000 empleados en relación de dependencia.



Este proyecto fue aprobado por 135 a 103 votos en Diputados y contó, entre otros, con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza: el propio Javier Milei y su compañera de fórmula presidencial, Victoria Villarruel.



Luego, en el Senado, fue aprobado por la mayoría del por entonces oficialismo en el Senado.



Pero una vez que asumió la presidencia Milei, varias provincias pidieron coparticipar el Impuesto al Cheque porque habían perdido ingresos por la modificación que en ese momento habían apoyado.



El 19 de diciembre pasado, ocho gobernadores peronistas destacaron la necesidad de buscar "herramientas de compensación" para las arcas provinciales frente a la fuerte devaluación del peso y la "pérdida de recursos coparticipables", aunque consideraron que "la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado", sino la coparticipación "de un 70%" del impuesto al cheque.



Así lo manifestaron en un documento difundido por redes sociales y firmado por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).



El pronunciamiento se realizó luego de una reunión de gobernadores con el presidente Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otras autoridades nacionales.



La respuesta no se hizo esperar y el jefe del Estado afirmó que "de ninguna manera" se va a "coparticipar el impuesto al cheque".



“Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas", dijo Milei luego en una entrevista que brindó a Radio Rivadavia.