Economías regionales sin retenciones: los productos que exentos y "vacío legal"

El gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de ley ómnibus tras el debate que se inició en los últimos días. En primer lugar, se destaca que, en la nueva iniciativa oficial, se establecen en 0% las retenciones para las economías regionales.Entre los muchos cambios se destaca la eliminación de la alícuota de retenciones a la exportación para las economías regionales. Esto significa que no habrá una tasa de retención del 8% para la exportación de vino como figuraba en el proyecto inicial.Desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron que tal como está redactado el artículo, la falta de definición de las economías regionales genera un "vacío legal" ya que deja a libre interpretación qué productos quedan eximidos del tributo.Además, los 36 productos que se incorporan en el Anexo no coinciden con la totalidad de economías regionales que fueron sugeridas tanto por CAME como por otras entidades para ser incluidas.Entre ellas, se omitieron los camélidos, llama, vicuña, guanaco, turba, reptiles, mostaza, manzanilla. "La falta de definición hace que siempre queden fuera producciones que son valiosas a nivel local y que con un 15% de retenciones quedan fuera de mercado", explicó un dirigente.Desde la entidad, entienden que el amplio abanico que incluye a cerca de 100 producciones regionales "tienen anclaje territorial, relevancia socioeconómica local y provincial en materia de generación de ingresos y agregado de valor".Además, explican que "se caracterizan por el uso de mano de obra intensiva permanente y/o temporaria y el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales, con distintos niveles, de agregado de valor de sus productos y la articulación de sus eslabones".Por eso, se definen por cadena de valor y están conformadas, mayoritariamente por un entramado de MiPymes agropecuarias e industriales y desarrollo de clústers.En relación a la actividad de la pesca, se introdujeron una serie de modificaciones que se reflejan en la sustitución del artículo 7 de la Ley Nº 24.922 por el 242, con 18 incisos. Aun así, el malestar y el rechazo continúa en el sector.Aunque se anuló la licitación "internacional", los empresarios objetan que el sistema en sí es perjudicial ya que genera concentración, sobrexplotación, primarización y caída de las exportaciones, entre otros riesgos como la mayor conflictividad y el efecto negativo "inmediato" en la industria naval.Si bien en el sector agroindustrial no lo dan por hecho hasta que no este escrito en el Proyecto de Ley,se sumó el maní, la vitivinicultura, alfalfa y girasol confitero.Olivícola; Arrocero; Cueros bovinos; Lácteos; Frutícola (incluye limón); Hortícola; Porotos; Lentejas; Arvejas; Papa; Ajo; Garbanzos; Miel; Azúcar; Yerba mate; Té; Equinos; Lana; Maíz Pisingallo; Floricultura; Forrajera; Ovoproductos; Jojoba; Girasol confitero; Alpiste; Mijo; Trigo Sarraceno; Quinoa; Lupinos; Lino; Vitivinícola; Aceite esencial de limón; Algodón textil; Forestal y Maní. Fuente: (El Cronista-Ámbito)