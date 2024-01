Aguardan llegada de más de 2 millones de camiones a puertos de Santa Fe

El gobierno de la provincia de Santa Fe informó que "la cosecha histórica en todo el país", implicará "un movimiento récord en los puertos de Santa Fe".



Esta semana, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una reunión para delinear las primeras acciones conjuntas entre los ministerios de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, en coordinación con el sector privado.



Ante la masiva llegada de camiones a puertos de Santa Fe, Pullaro, dijo que "nuestra prioridad es que este flujo suceda de la manera más segura y ordenada, porque en gran medida de esto depende el ingreso de las divisas que el país necesita".



"Como ya lo he dicho en varias oportunidades: 4 de cada 10 dólares que ingresan al país salen de los puertos de Santa Fe. Nuestra provincia está haciendo todo para ser el motor del crecimiento que Argentina necesita", afirmó el mandatario.



El secretario de Cooperación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, coordinará las áreas involucradas por parte de Provincia en lo que será el programa Cosecha Segura, que apunta a garantizar la labor de cada actor involucrado en esta actividad.



El tema estuvo en agenda también en la reunión que Maximiliano Pullaro mantuvo el viernes último con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya que las fuerzas provinciales y federales trabajarán de manera coordinada.



Según Cunha, uno de los objetivos fundamentales, "pero no el único, será minimizar o disminuir los grandes congestionamientos y reducir los inconvenientes que esta situación ocasiona en los vecinos".



"Brindaremos seguridad a los trabajadores del sector, a los demás conductores y mejoraremos la calidad de vida de los residentes de la zona", añadió el funcionario.



En ese sentido, anticipó que "estamos preparándonos para la llegada de más de 2 millones de camiones no sólo de la provincia, sino de todo el país, que llegarán a los puertos del cordón industrial".



"Estamos hablando de un movimiento récord del complejo agroexportador, que será histórico y que generará los dólares que el país necesita más que nunca", indicó el secretario de Cooperación.



El gobierno provincial señaló además que las estimaciones marcan que el agro "generará este año ingresos de exportación por 36.000 millones de dólares".



"En 2023, todo el sector agroindustrial argentino sumó 19.700 millones de dólares en exportaciones, la cifra más baja desde 2009, cuando se llegó al piso de 16.000 millones de dólares", precisó.