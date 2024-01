Crece la venta de semillas y plantines para armar huertas en las casas

Cuidados y el riego de las plantas en época de lluvias

Por los incrementos de precios en frutas y verduras, muchas personas comenzaron a pensar en la idea de hacer su propia huerta en casa.Desde Vivero El Bosque, Iara contó aque “se incrementó la venta de semillas y plantines. A la gente le gusta tener, comparte mucho, le gusta hacer vivir por ejemplo una planta de menta y luego compartir. Es como un logro personal que se suele dar mucho”.Comentó que “el tomate cherry es algo que a la gente le gusta mucho, sobre todo para las ensaladas u otras cosas. Las plantas aromáticas se buscan mucho para limonadas, tragos, tomillos, toronjil. La gente lo planta y lo consume”.“La paciencia es algo fundamental. Hay mucha gente que opta por la semilla y otros que van directamente por el plantin. Muchos llevan para cherry, menta, albahaca, burrito, pimiento, espinacas, lechuga, cebolla, zanahoria, apio”, indicó.Remarcó que “no se necesita tanto espacio para huerta, por más pequeño que sea el espacio si se quiere se puede hacer un espacio verde”.Indicó que “si bien estamos en un verano lluvioso, no hay que dejar de regar. Es fundamental, quizás se hace un poco más espaciado, pero no debe faltar. Hay que ver qué necesita la planta, a veces las hojas se ponen marchitas u opacas y eso es señal de que les falta agua. El exceso de agua también puede jugar en contra, ya que el suelo tiene distintos niveles de absorción. Los días que llueve no hay que regar y los días posteriores hay que ver qué humedad tiene el agua”.“El riesgo de hongos se puede dar en verano o invierno. Lo ideal es controlar la humedad ambiente. Está súper normalizado regar por encima las plantas, cosa que no es tan beneficiosa. Eso puede hacer que se quemen las hojas o se potencien los hongos. El riego siempre es a tierra, en horas tempranas o al atardecer”, agregó.