La balanza comercial cerró 2023 con un déficit de casi US$ 7.000 millones

Con una caída del 40% en las ventas al exterior de productos primarios como la soja, el trigo y el maíz, las exportaciones argentinas se derrumbaron casi 25% en el 2023, o que provocó un rojo de casi US$ 7.000 millones, informó el INDEC.A lo largo del año anterior, las exportaciones ascendieron a US$ 66.788 millones, mientras que las importaciones llegaron a los US$ 73.714 millones.Así, el saldo comercial de 2023 dio un rojo de US$ 6.926 millones, que el gobierno de Javier Milei busca ahora revertir.En diciembre se alcanzó el mayor superávit desde febrero de 2023 al contabilizar exportaciones por 55,3% e importaciones por un 44,7%, el resultado coincide con el mes de la suba del dólar oficial mayorista y la devaluación fiscal con incremento la alícuota del impuesto PAÍS al 17,5%.De todos modos, el resultado total presentó caídas del 13,8% en las exportaciones y del 15,2% en las importaciones.A nivel anual, el 2023 dejó un déficit de USD 6.926 millones, frente a un saldo positivo de USD 6.923 millones registrado en 2022.Este resultado fue producto de exportaciones en 2023 por USD 66.788 millones, con una baja de 24,5% respecto a 2022, principalmente por la sequía que impacto en los envíos al exterior del complejo agroindustrial, mientras que las importaciones sumaron USD 73.714 millones, con un retroceso del 9,6% en igual período.En diciembre último, el saldo comercial siguió en cambio mostrando una recuperación, con un resultado favorable en US$ 1.018 millones.El dato fue mucho mejor a lo esperado por los analistas, y cerró el 2023 con un importante déficit de 6.926 millones de dólares.Según un sondeo realizado por Reuters, los analistas proyectaban un superávit de 536 millones de dólares para el ICA del último mes del año pasado.De acuerdo con datos del INDEC, las exportaciones de diciembre totalizaron 5.273 millones de dólares, con una baja interanual del 13,8%, y las importaciones sumaron 4.255 millones de dólares, lo que representó una caída del 15,2%. Fuente: (NA)