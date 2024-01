Empleo doméstico: qué pasa con la negociación salarial tras la suba de diciembre

Desde los sindicatos que nuclean a las empleadas domésticas señalan que el Gobierno no tiene intención de convocar a la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, poniendo en alerta a los gremios del sector, que aprovecharán el paro y movilización dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de este mes, para hacer escuchar sus demandas, tanto salariales como laborales.Una fuente gremial explicó: "No tenemos ninguna novedad. Hay un silencio de radio que es doloroso, porqueAdemás, advirtió: "Desde los gremios estamos tendiendo algún tipo de ayuda, ya que, las trabajadoras están sumidas en un sueldo miserable". Asimismo, añadió: "Nos llegan casos de familias donde las trabajadoras son el único ingreso y hacen una sola comida al día, complementando con un mate cocido con pan".Desde el Gobierno, más concretamente el secretario de Trabajo, Omar Yasín, explicó que no se llamó a la paritaria del sector porque "tanto la patronal como los sindicatos no la solicitaron". Desde las organizaciones gremiales respondieron que "o Yasín ignora cómo se desarrolla esta negociación o está mintiendo" y explicaron que, en el último acuerdo salarial que se llevó a cabo en octubre pasado, el entonces Ministerio a cargo de Raquel "Kelly" Olmos, estableció que las partes deberían reunirse en la segunda quincena de diciembre.Los voceros gremiales agregaron que consultaron extraoficialmente a la dependencia laboral y dijeron: "No tenían idea de nuestra situación porque les falta personal de dirección que se ocupe de estos temas".Asimismo, indicaron que, "si el Gobierno no sabe cuándo va a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, menos va a tener en cuenta a las trabajadoras de casas particulares".En ese marco, consideran: