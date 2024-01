Vacaciones en el sur de Brasil: “Vinieron menos argentinos y más gasoleros”

Menos días

Precios similares

Turismo paraguayo y brasilero

Valor del alquiler

Semana Santa

Las playas brasileras son el destino preferido de los argentinos desde hace muchos años, especialmente de la clase media misionera, pero este año son mucho menos las familias que pudieron afrontar el costo de veranear en Brasil.El argentino Joselo Saravia, quien hace 23 años vive en Brasil y.?Este año se siente la ausencia de argentinos… no como el año pasado que fue un verano pospandemia con resultados increíbles a nivel de demanda turística”.Según indicó Saravia, la falta de argentinos es notoria este verano “, la gente que antes se quedaba 15 días ahora permanece 8 a 10 días;”, precisó aA su entender, es claro que “, pero muchos desistieron de vacacionar”.Si bien aseguró que “la mayoría de los productos de consumo de la canasta familiar están a precios similares,. Porque los que vinieron, están más gasoleros y por eso el comercio se mueve mucho menos”, afirmó.Para Saravia, a pesar de la diferencia en el cambio,y la gente no encuentra una gran diferencia de precios entre Argentina y Brasil en combustibles, alimentos o el alojamiento. El problema es que por la elevación de los precios de los servicios y de todo en Argentina,o, en muchos casos, ya no les alcanza”, analizó.Entre los argentinos que hoy disfrutan de las playas brasileras están los que compraron paquetes o cancelaron los alquileres mucho antes de la devaluación, “hubo gente que fue más previsora que empezó a pagar en junio o julio a un cambio totalmente diferente, que lógicamente le favoreció, y pudo viajar. Pero los que tomaron la decisión de ir a última hora fueron muy ajustados o directamente desistieron de ir”, señaló.Los turistas argentinos en Brasil no solo deben lidiar con el peso desvalorizado sino que también se registró una baja del dólar durante la primera quincena de enero, lo que tampoco los favoreció.Según precisó Saravia, el turismo paraguayo compensó en parte la retracción del turismo argentino. Además, recordó que el 30% de los turistas que visitan las playas del sur de Brasil son veraneantes de ese país.“Al no estar el 100% de las reservas ocupadas, las propiedades disponibles están a la negociación en puerta… es decir que la gente llega y negocia precios., para el propietario es mejor lo segundo”, señaló.No obstante, a su entender,, por eso los que ya saben lo que quieren y dónde quieren estar prefieren garantizarse el lugar para no correr riesgos. Para poder llegar del viaje y tener un lugar seguro donde alojarse”.En cuanto a precios de alquileres, indicó que “en reales no hubo una corrección muy grande de precios respecto a años anteriores,”.Según observó Saravia, “al argentino le gusta viajar y venir a las playas brasileras, o sea que si lo puede hacer aunque sea con muchos sacrificios o esfuerzos, lo hará. Por eso,”, remarcó.

Recordó que desde que se instaló en el vecino país, hace 23 años, “cada verano todos -los comercios, el sector inmobiliario, el sector de servicios y recreativo en general- esperamos el turismo argentino. Y”. Fuente: (PrimeraEdición)