Prepagas analizan lanzar planes “lowcost” y esperan baja de afiliados en marzo

Las prepagas aplicaron un aumento del 30% en las cuotas de enero, anunciaron otro del 40% para el mes de febrero y se espera una suba también para marzo. Como consecuencia de esta noticia, que golpea fuerte al bolsillo de los afiliados, según un cálculo de la Unión Argentina de Salud (UAS), que congrega a la mayoría de las empresas de medicina privada, el 5% de los usuarios se bajarían de los planes directos (no corporativos).Si bien desde las empresas afirman que la caída será inevitable. Una de ellas, con un buen porcentaje de afiliados, sostuvo que el impacto real se verá recién en marzo cuando a las familias a la vez del aumento en el servicio de salud también se le sume la cuota de los colegios.Ante esta realidad, muchas buscan contener esta pérdida de socios mediante planes low cost con menos servicios en cartilla. Sin embargo, la necesidad de implementar medidas no está presente en todas las compañías. “Entendemos que anunciar un aumento y luego salir con promociones (como hicieron otras empresas) con descuentos para nuevos socios no es justo para los que ya están”, comentó un vocero de la empresa.

Un ejemplo básico es OSDE, donde el Plan 210 Individual Directo (de 36 a 64 años) pasará de valer en enero $136.397 a rondar los $174.588 en febrero.El sector cuenta con 6,5 millones de beneficiarios de los cuales el 70% son usuarios corporativos. El resto, que serán más de 1,5 millones, son particulares. Es en ese segmento, donde algunas empresas estarán apuntando primero a observar cómo es el impacto y, en segundo lugar, a analizar si se toman medidas.