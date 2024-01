El dólar blue subió $95 en la semana y cerró a $1.120: bajaron los financieros

La semana del reflote del acuerdo con el FMI terminó hoy con los dólares financieros bajando a niveles del viernes pasado.En cambio, el dólar libre corrigió respecto de lo que los financieros habían subido la semana anterior.Por el lado del Banco Central también la semana cerró con noticias alentadoras. Tras la buena colocación de este jueves en la licitación de los Bopreales, en la jornada de hoy compró otros 300 millones de dólares y así acumuló más de US$ 805 millones en la semana.El mercado parece haberse tranquilizado tras el anuncio del acuerdo con el organismo multilateral y empezó a despejar parte de la incertidumbre que reinaba en la "city".El dólar libre se mantuvo sin cambio este viernes, cotizándose a $1.070 para la compra y $1.120 para la venta. De esta forma, cerró la semana con una suba de 95 pesos y la brecha quedó en el 37%.Por su parte, los financieros continuaron con la baja desde máximos del martes y cayeron por tercer día consecutivo.El MEP cerró en $1091,75, perdiendo un 2,5% en la jornada. En tanto, el CCL retrocedió hasta los $1126,93, un 1,8% menos.Las brechas respecto del oficial quedaron en 34% para el MEP y 38% para el CCL.El martes pasado, en medio de la incertidumbre política, los debates en Diputados del proyecto de Ley Ómnibus y las negociaciones con el FMI, ambas cotizaciones habían tocado sus máximos nominales históricos, incluso el CCL alcanzó los $1.230.La cotización oficial tras el ajuste diario es $835,50 en el Banco Nación, de $860,64 en el resto de los bancos del sistema y de $816,10 en el tramo mayorista.

Con estos valores el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $ 1.336,80.Por su parte, el Central continúa absorbiendo dólares en la plaza y este viernes realizó la compra más importante desde que comenzó 2024: 300 millones de dólares.De esta forma, en lo que va de la gestión Milei, adquirió un total de US$ 4.333 millones.Las reservas brutas de la autoridad monetaria aumentaron US$ 406 millones y finalizaron la semana en US$ 23.976 millones.La meta de acumulación de reservas pactadas con el Fondo es de US$ 10.000 millones netos para este año. "Se espera que estas políticas conduzcan a una acumulación de reservas netas de 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023", detalló un documento publicado el miércoles por la noche por el FMI tras finalizar la misión en el país.La cuenta tras el buen inicio de 2024 es aun mayor, pero el Estado deberá hacer frente todavía a pagos netos al FMI y a bonistas y lidiar con la deuda de los importadores que está intentando regularizar a través del un calendario de pagos proyectado y la licitación de los Bopreales. Fuente: (NA)