Polémica declaración de Vilella: "Hoy se come más asado que el 9 de diciembre"

El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, afirmó que actualmente "se come más carne que el 9 de diciembre" y justificó el cierre del fideicomiso del trigo porque estaba orientado a salvar una empresa quebrada."Desde el 10 de diciembre el asado bajo 30% y desde que sacamos la regulación a fin de año (para exportaciones) bajo 20%. Hoy se puede comer más asado que el 9 de diciembre. Si se mira el valor del kilo vivo, pasó esto. Es objetivo. No es opinable", enfatizó durante su participación ante el Plenario de Comisiones del Congreso en el que se discute la ley ómnibus.Vilella se refirió en estos términos ante una pregunta que sugería un aumento descontrolado de los precios. De todas maneras, las palabras de Vilella no se estarían corroborando en las góndolas y carnicerías, donde los precios de los diferentes cortes están por encima de los que regían el 9 de diciembre.Por otro lado, el funcionario realizó duras acusaciones sobre el fondo fiduciario del trigo, al que consideró que estaba hecho a medida de una empresa que estaba "cuasiquebrada".

"De ese subsidio, los molinos pyme estaban en contra porque sabían de la arbitrariedad de lo que se estaba generando. Ni se cuidó la mesa de los argentinos, ni se cuidó a los molineros. Si se benefició a una empresa cuasiquebrada", subrayó.En su participación defendió la generalización del aumento de retenciones a las exportaciones que dispuso el Gobierno y lo justificó en la situación en la que se encontró la economía."Había que encontrar instrumentos para equilibrar la economía. Hacer una devaluación y las retenciones hacen que los consumidores locales tengan un precio menor", señaló Vilella al presentarse en el Congreso a defender la ley ómnibus girada por el Gobierno. Fuente: (NA)