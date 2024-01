FMI acordó con el Gobierno y realizará un desembolso de USD 4.700 millones

La palabra del ministro de Economía, Luis Caputto

El Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo técnico para la séptima revisión del programa yEl comunicado del organismo aseguró que “se alcanzaron entendimientos sobre un conjunto reforzado de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa actual, ya que los objetivos clave del programa no se alcanzaron por amplios márgenes debido a los graves reveses políticos del gobierno anterior”.“La nueva administración ya está implementando un ambicioso plan de estabilización, basado en una gran consolidación fiscal inicial, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear un mercado más simple y basado en reglas de economía orientada. También prevé la ampliación de la asistencia social para proteger a los más vulnerables”, aseguró el organismo.El FMI consideró que “la nueva administración heredó una situación económica y social excepcionalmente desafiante, con desequilibrios macroeconómicos crecientes que reflejan principalmente políticas inconsistentes y expansivas, especialmente durante los últimos trimestres del año pasado. La inflación mensual se aceleró hasta el 12,8 por ciento en noviembre, las reservas se agotaron, la moneda se sobrevaluó aún más y la brecha cambiaria aumentó a máximos históricos”.Por otra parte, el organismo indicó que "el programa se desvió gravemente de su rumbo. Se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”.Asimismo, remarcó que "en este contexto, el Presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto".En esta línea, el comunicado del FMI también manifestó que "a medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.“Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas. Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior, que estaba caído por el incumplimiento de las metas”, comentó Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación en conferencia de prensa.“Reflotar este acuerdo requería de un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad en particular ocurrida en los últimos dos trimestres”, aclaró y dijo que el organismo está abierto a un nuevo acuerdo para otro préstamo, pero el Gobierno por ahora lo descarta.Por otro lado, el funcionario explicó que el staff del FMI va a mandar la recomendación de acuerdo al Directorio del Fondo. “Esto va a pasar a finales de enero con las nuevas metas y sujeto a la aprobación del Fondo, va a implicar un desembolso de USD 4.700 millones. No es plata nueva; es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, para los que tuvimos que pedir plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el de abril”, indicó.

La meta de acumulación de reservas para 2024 es de US$10.000 millones

Los detalles del acuerdo

Adicionalmente hay que pagar USD 600 millones de intereses en febrero, pero no es algo que aplica a los acuerdos con el Fondo. “La plata es para los vencimientos de capital”, insistió Caputo.Por otro lado, el ministro señaló que un acuerdo nuevo hubiera llevado mucho mayor tiempo. “Dado el escenario de crisis que recibimos, en el que teníamos que hacerle un pago al FMI mismo a la semana de haber asumido y no estaba la plata, la alternativa más viable era hacer lo que hicimos, conseguir el dinero para pagarle al Fondo. Si quisiéramos ir a un nuevo acuerdo y pedir nuevos fondos, el FMI está abierto a esa posibilidad”, declaró Caputo.“Honestamente creemos que el país debe resolver sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es la adicción al déficit fiscal, que es lo que termina generando los problemas que después la sociedad después sufre. Tenemos confianza de que vamos por el camino correcto”, comentó.“Si eventualmente se necesitara esa posibilidad, la posibilidad está y el Fondo está abierta a explorarla”, subrayó el funcionario y confirmó que "el programa no incluye tomar nueva deuda".Afirmó también que si la ley ómnibus no es aprobada por el Congreso "seria una muy mala noticia" y que eso determinaría la instrumentación de "medidas más duras". Sostuvo que "es importante que la ley pase para hacer esto de la mejor manera posible". "Nosotros estamos comprometidos a cumplir con la meta acordada con el FMI, nuestro compromiso con la gente es no seguir engañándonos con el problema fiscal", enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.Santiago Bausili afirmó que el acuerdo con el FMI contempla "la reconstitución del balance de la entidad, de las reservas y el ancla fiscal como centro del balance general macroeconómico y una reducción de la inflación".Señaló que "el FMI está cómodo con cómo están planteadas las metas monetarias y cambiarias y la meta de acumulación de reservas para este año es de 10.000 millones de dólares".