La AUH duplica su monto: cuánto se pagará desde enero

Los nuevos montos que rigen son:

Calendario de pagos de enero



A quiénes les corresponde la AUH



En el marco del Decreto 117/2023, la ANSES informa que la Asignación Universal por Hijo (AUH), Hijo con Discapacidad y Asignación por Embarazo para Protección Social duplican su valor desde enero y sus titularesSe recuerda que el 80 por ciento del monto se paga mensualmente (33.057 pesos) y el 20 por ciento restante (8264 pesos) cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y educación mediante la presentación de la Libreta una vez al año. Esta medida se agrega al ya anunciado incremento de los montos del Programa Alimentar (que se paga junto con la AUH).Esta asignación, cuyas personas a cargo están desocupadas, son trabajadores no registrados o de casas particulares y monotributistas sociales.- DNI terminados en 0: 10 de enero- DNI terminados en 1: 11 de enero- DNI terminados en 2: 12 de enero- DNI terminados en 3: 15 de enero- DNI terminados en 4: 16 de enero- DNI terminados en 5: 17 de enero- DNI terminados en 6: 18 de enero- DNI terminados en 7: 19 de enero- DNI terminados en 8: 22 de enero- DNI terminados en 9: 23 de eneroA la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:- Desocupado- Trabajador no registrado o sin aportes- Trabajador de casas particulares- Monotributista socialDe la madre, padre o titular a cargo:Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.Del hijo:Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.Ser soltero.Para más información, ingresar aquí