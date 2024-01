Pagar el mínimo de la tarjeta: ya no habrá tope para los intereses punitorios

Economía Las operaciones con tarjetas de crédito crecen por debajo de la inflación

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por el presidente Javier Milei impuso modificaciones en la Ley de Tarjetas de Crédito que vale la pena tener en cuenta.Al entrar en vigencia el DNU, a partir de enero quedan eliminados algunos topes relacionados al uso de tarjetas de crédito. La consecuencia más relevante es que ya no habrá tope para los intereses punitorios que se le podrán cobrar a los clientes por falta de pago. Además, se derogan las sanciones a empresas que no informen la tasa de interés.En ese marco,se trata del monto mínimo que hay que pagar para evitar problemas legales. Además, si no se abona este monto, al tiempo se bloquea el plástico, por lo que el usuario quedará imposibilitado para seguir recibiendo dicho financiamiento.este tipo de pago no llega a saldar el total del resumen de ese mes. Por lo tanto, el saldo restante queda pendiente y genera intereses. El cálculo queda sujeto al importe que quede pendiente y al tiempo de demora en la cancelación.este tipo de pago es que se lleva a cabo cuando se efectúa el pago de la suma total del resumen de ese mes. Eso también incluye los intereses incluidos que pudiera haber y los gastos administrativos del banco.