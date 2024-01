Las operaciones con tarjetas de crédito crecen por debajo de la inflación

El uso de tarjetas de crédito para compras en pesos finalizó 2023 con un crecimiento interanual de 149,5%, por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, según un informe de First Capital Group.



En diciembre las operaciones con tarjetas de crédito alcanzaron un total de $5.371.716 millones, lo cual significa una suba de 6,7% nominal respecto al cierre del mes anterior, también por debajo de los valores de la inflación esperada para este período.



"La casi desaparición de alternativas para pagar en cuotas sin interés ha contraído la cartera en términos reales; la falta de actualización de los límites de crédito también ha conspirado contra el uso del plástico”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



En cuanto a las compras en dólares, las tarjetas de crédito registraron una suba interanual de 48,7%, aunque con un comportamiento mensual irregular alternando alzas y bajas.



En diciembre hubo una disminución de 32,5% respecto al mes anterior, alcanzando los US$ 287 millones.



Al respecto, Barbero explicó: “Así como durante el mes pasado hubo un paradójico incentivo al uso de las tarjetas para pagar consumos en moneda extranjera, este mes utilizar las mismas implica abonar un tipo de cambio muy superior al del mercado".



"Esperemos que estos desajustes no se sigan repitiendo pues sorprenden al consumidor, que no llega a asimilar los cambios que se van produciendo en las reglamentaciones bancarias e impositivas”, concluyó.