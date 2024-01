Brasil autorizó por primera vez el ingreso de almendras argentinas a su mercado

Brasil autorizó por primera vez la importación de almendras provenientes de la Argentina, con lo cual quedaron habilitados para vender al país vecino productores de las provincias de Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Córdoba, San Luis y San Juan, se informó oficialmente.



La decisión fue tomada por los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería brasileño (MAPA, por sus siglas en portugués) y publicada en el Diario Oficial de la Unión el pasado 2 de enero, precisó el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli.



"Destrabamos otro producto de las economías regionales", dijo Scioli en las redes sociales, al destacar el trabajo conjunto con la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), para lograr por primera vez la apertura del mercado de las almendras enteras con o sin cáscara argentinas a Brasil.



Por su parte, el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, destacó que este logro está "en línea con el objetivo de la gestión de duplicar las exportaciones, diversificando la oferta de productos argentinos dentro de un proyecto de desarrollo territorial y federal, para lo cual es fundamental la apertura de mercados internacionales", indicó en un comunicado.



El año pasado, Argentina exportó este producto en muy pequeños volúmenes, habiendo registrado un récord de 933 toneladas en 2019 por un valor de US$ 5,6 millones.



Con esta apertura, que entrará en vigor el próximo 1 de febrero, los productores argentinos "tendrán acceso a un mercado brasileño que consume 5.000 toneladas anuales por un valor de 18 millones de dólares almendras importadas", sumó Scioli.



En este sentido, entre enero y noviembre de 2023 Brasil importó almendras por un valor de US$ 18 millones que corresponden a un volumen de importación de 4.255 toneladas, siendo Estados Unidos el principal proveedor con un 85% del total de volumen, seguido por Chile con un 13%, según datos de Agricultura.



La Ordenanza SDA/MAPA Nº 979, que lleva la firma del secretario de Sanidad Animal y Vegetal brasileño, Carlos Goulart, establece que para las importaciones brasileñas, los frutos de almendra (Prunus dulcis) con cáscara (Categoría 3) y sin cáscara (Categoría 2) deben ir acompañados de un certificado fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Argentina.



Ese documento debe indicar que el producto fue inspeccionado y está libre de Amylois transitella, Ampoyelois ceratoniae y Cydia pomonella.



Además, indica que los envíos estarán sujetos a inspección en el punto de entrada, así como a la recolección de muestras para análisis fitosanitarios en laboratorios oficiales o acreditados por MAPA.



En tanto, los gastos de envío del material inspeccionado estarán a cargo del interesado, correspondiendo a la inspección decidir si el interesado puede conservar o no el resto del envío hasta la culminación del proceso de inspección.