Vacaciones en Brasil: cómo pagar los gastos y qué moneda conviene llevar

Con los numerosos cambios en los impuestos y las regulaciones que se aplican a la compra de moneda extranjera y con la última devaluación del peso de diciembre, tenemos que hacer muy bien las cuentas al salir del país para no perder con el cambio.En particular, quienes se van de vacaciones a Brasil tienen diferentes opciones para pagar: con reales en efectivo o con tarjeta. Las transferencias no se usan porque los costos son muy elevados al enviar dinero de un país a otro.Además, para el verano 2024,En cada caso, la relación entre el real y el peso argentino es diferente. En el caso de que se pague en pesos, se toma la cotización oficial del real y se le suma el 30% del Impuesto PAIS más otro 30% de la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.En cambio, si se abona con dólares o reales, la base de cálculo es la del mercado libre (dólar o real blue o dólar MEP).En la actualidad, la brecha cambiaria es del 20%, inferior a los impuestos de AFIP (60%). Por lo tanto,Es decir, que ir a Brasil con dólares o comprar reales en la frontera o en el vecino país, son las mejores opciones para pagar los consumos durante las vacaciones en el sur brasilero.El dólar blue está alrededor de $1.000 y el oficial minorista en $840, con lo que el dólar tarjeta supera los $1.340.En tanto, el real en Banco Nación está en $178 y,, de ahí se desprendeEl abanico de opciones a la hora de pagar los consumos en el vecino país es amplio. Se puedeque reciben casi todos los comercios. Incluso, los vendedores de las playas tienen un dispositivo móvil para cobrar con los plásticos. Si se elige la tarjeta de débito, hay dos alternativas:. En este caso, se aplica el tipo de cambio del momento del consumo y se le suma el impuesto PAIS más la percepción. Con la cotización actual del Banco Nación, cada real queda a $ 284,80.. En estas compras se toma la cotización del real frente al dólar de ese día. En la actualidad ronda los 4,8 reales por dólar. A un cambio de $ 1.000 por dólar, el real queda en $ 208,33.Al respecto,“Hicimos una compra de 245 Reales en el supermercado y pagamos con Débito. Por esa compra, nos descontaron 83 mil pesos”, señalaron y“Actualmente, al precio que se encuentra el Dólar Turista, no conviene abonar con la Tarjeta de Débito, porque los valores crecen muchísimo por los impuestos”, resaltaron en diálogo conSi se paga con tarjeta de crédito,y el gasto se verá en dólares, dio a conocerAl momento de pagar, se puede elegir abonar con dólares (en este caso no hay que pagar el 60% de los impuestos, se restan del monto en pesos) o abonar en pesos al tipo de cambio del día del pago.. Pero aquí surge la duda: ¿compramos reales en Argentina? ¿o llevamos dólares y los cambiamos por reales en Brasil? ¿Y si vamos con pesos argentinos?.El mercado informal del real no es tan grande como el del dólar, pero la cotización se ubica entre $198 y $210. Es más barato que la cotización implícita del débito de una cuenta en dólares ($208,33).. Si se compran a $1.000 en el dólar blue y se obtienen $4,8 reales, el tipo de cambio es el mismo que el del débito en dólares, $208,33.Pero,, que es más baja. Si nos dieran 4,5 reales por dólar, la cotización sería de $222 reales.También puede suceder lo contrario: que el real suba en enero y febrero (días atrás estaba a 5 reales por dólar). En ese caso, el cambio rondaría los $200 por real.En conclusión,Lo mejor sería abonar con tarjeta desde una cuenta en dólares, o bien, pagar en efectivo. Si se consiguen reales en Argentina a $200 o menos, conviene comprar la moneda brasileña acá. Si no, es mejor ir a Brasil con dólares y cambiarlos allá.Por último, siempre se recomienda usar la alternativa más conveniente, pero llevar efectivo y tarjeta por las dudas. Fuente: (IProfesional-Elonce)