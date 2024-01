Comerciantes piden “algo parecido al Ahora 12”

En medio de un contexto acuciante por la alta inflación, con fuertes subas en alimentos, servicios y combustibles, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se muestran preocupados y en alerta por la caída del consumo como consecuencia, a la vez, de la pérdida del poder adquisitivo. El secretario general de la entidad, Ricardo Diab, trazó un panorama aún más complicado para los próximos meses “luego del entusiasmo por las fiestas” y explicó que le pidieron al gobierno de Javier Milei “algo parecido al Ahora 12” para promover las ventas en cuotas.



El referente del sector explicó que en los últimos meses "se aceleró la caída del consumo” y sostuvo que tanto diciembre como enero, pese a Navidad, Año Nuevo y Reyes, también “son negativos en cuanto a ventas respecto al año anterior”.



“El poder adquisitivo ha menguado y estamos pidiendo un programa parecido al Ahora 12. Estuvo la promesa de que algo va a salir, aunque las tarjetas no van a tener las mismas tasas que antes. El balance es muy duro”, detalló.



Sin contar con el número cerrado, Diab anticipó que el 2023 terminará con una caída de alrededor un 2,5% en las ventas en comparación al 2022.



Con los comercios aún sin haber empezado a discutir los salarios e incertidumbre también por lo que sucederá con los alquileres, desde Came avizoran “meses muy difíciles de atravesar” e instaron a los comerciantes a “resguardarse” e intentar apelar a la “inventiva y la creatividad”.



“Es parte de la plataforma que anunció el presidente en su campaña, no nos sorprende, pero es duro. Van a ser meses muy recesivos y con alta inflación”, dijo Diab a Radio 2.



“Sangre, sudor y lágrimas. Que cada uno trate de sostener lo que tiene. No creo que sea momento para grandes desarrollos. Hay que ver cuál es la profundidad de la problemática que tenemos que atravesar”, concluyó.