Frigerio: “Hay incógnitas sobre los recursos para afrontar el pago de sueldos”

Durante la conferencia de prensa brindada este miércoles a la mañana,consultó al gobernador, Rogelio Frigerio, acerca de pago de haberes a los estatales entrerrianos durante el mes próximo, habida cuenta de la difícil situación financiera que había trazado con anterioridad el mandatario.“Asumimos a mediados del mes de diciembre. Tomamos la decisión de hacer unel índice de precios del mes anterior”, recordó.No obstante, manifestó que “y si vamos a recuperar los recursos que se perdieron por decisiones tributarias nacionales.”, reconoció Frigerio.“Queremos que los pases a planta sean por concursos abiertos, que todos tengan la posibilidad de acceder al lugar si el Estado lo necesita, pero tenemos que terminar con el dedo de los dirigentes poniendo amigos, familiares o militantes de su partido”, señaló Frigerio., enfatizó y advirtió que. La sociedad está harta de ver cómo los políticos se cuidan entre ellos, logran cosas que el común de la sociedad no puede, tienen certezas cuando la sociedad vive en un mar de incertidumbre. Se tiene que terminar. A quien le corresponda por la carrera y el concurso, en función de la necesidad del Estado, podrá tener esa mejora en su condición laboral”.Asimismo, puso de relieve la intención de “terminar con que el Estado que en Entre Ríos es el principal empleador en negro. Lo corregiremos, pero no será de un día para el otro. No hay plata, no hay un centavo en las cuentas públicas”, insistió, a la vez que prometió: “Mejoraremos la gestión y la productividad de cada peso invertido por el Estado”.“Nuestro compromiso es que haya mejor educación, salud, mejores rutas y caminos de la producción”, recalcó.Por otra parte, se refirió a la reunión con el ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro. “Se han comprometido a concluir las obras que están en mayor estado de avance. Estamos en proceso de intercambio de información. A la pelea la estamos danto y esperemos tener un resultado exitoso”, afirmó.Además, adelantó que en los próximos meses “vamos a presentar proyectos vinculados a la transparencia de la gestión pública, a terminar con el nepotismo y vinculados a cada área de gobierno”. Añadió que buscarán que los mismos “se enriquezcan con la visión de los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición”.Por otra parte, el mandatario señaló que “tenemos demasiados problemas en la espalda” como para encarar una reforma constitucional, pero no lo descartó a futuro. “No es hoy una prioridad”, dijo y aclaró que a las cuestiones judiciales “hay que consultarlas a la Justicia que a partir de ahora es un poder absolutamente independiente”.Asimismo, ratificó que se busca avanzar en la. Necesitamos un contrapeso respecto a la importancia relativa que tiene la provincia de Buenos Aires. También vamos a impulsar la región del Litoral. Hay muchas cuestiones que nos unen. Buscar respuestas de manera conjunta porque eso mejora la calidad de nuestras políticas públicas”.