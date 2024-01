Los trabajadores que cobrarán bonos y aumentos de sueldo en enero

Los gremios ya comienzan el 2024 en pie de guerra tras el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei, que establece cambios en materia laboral, y el año nuevo promete ser uno de los de mayor conflictividad en décadas. A eso se suma los salarios deteriorados y las más de 20 organizaciones gremiales y sindicales que deberán sentarse a discutir paritarias para el primer trimestre, con una inflación que ya se estima que rondará entre el 20% y el 30%.



En Argentina, el sueldo pretendido promedio para los trabajadores según el último Index de Mercado Laboral de Bumeran roza casi el medio millón y se ubica en $451.287 por mes. En el acumulado anual aumentó un 107,54%, cifra que se ubica por debajo de la inflación acumulada, que alcanza un 148% hasta noviembre de 2023. Todos los trabajadores, resignados, pierden puntos de poder adquisitivo y 2024 no será la excepción.



Si se toma en cuenta los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los dos únicos años en los que los salarios le ganaron a la inflación fueron el 2015 y el 2017. En 2020, lograron empatar el índice de precios y la situación se diferenció, dependiendo del gremio, en 2021, 2022 y 2023.



El Gobierno de Javier Milei manifestó la vocación de “paritarias libres”, sin embargo eso pareciera ser lo contrario a lo que el Ministerio de Economía busca llevar adelante. La indexación podría complicar la desaceleración inflacionaria, pero según un informe reciente de Ecolatina, el aumento del desempleo en el marco de la recesión económica esperada, acortaría los márgenes para aumentar los precios y contendría las demandas salariales.



Para la consultora Analytica, el tipo de cambio real, los salarios y la inflación se ubican actualmente en un nivel intermedio entre los observados en la previa de la Convertibilidad y el Plan Austral. En este difícil panorama, varios gremios ya negociaron la primera parte del año con cláusulas gatillo.



En esta nota, uno por uno los trabajadores que cobrarán aumentos de salarios -aunque por debajo de la inflación- gremio por gremio. Camioneros La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, cerró su primer aumento salarial en el Gobierno de Javier Milei: para compensar la última estampida inflacionaria, los trabajadores recibirán un 12,5% en enero y un 21% en febrero. Y en este último mes comenzarán las negociaciones para definir los nuevos incrementos que regirán para el bimestre marzo-abril de 2024. Trabajadores de la alimentación La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FCTIA) logró cerrar un acuerdo en el marco de las paritarias que contempla una suba del 66,5% para el último trimestre del 2023 y que incluye al primer mes de 2024.



En enero, los trabajadores cobrarán en un incremento del 23,5%, que responde al mes de diciembre. El acuerdo también detalla una cláusula de revisión efectiva para continuar con las actualizaciones en los salarios. Empleados de Comercio La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó una actualización del 13,3% en diciembre a cobrar en el mes de enero. Esto implica que, en el primer mes del 2024, todos los trabajadores cobrarán una remuneración superior a los $397.400. Químicos La Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) logró un súper bono de fin de año de $200.000 y un aumento en enero del 16% sobre la escala de diciembre de 2023.



Julio Barroso, el representante de la FATIQyP prometió que, si el INDEC publica una inflación mayor al porcentaje acordado, "en el mes siguiente se paga la diferencia". Empleadas domésticas La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UNACP) pidió convocar a una sesión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) de carácter "urgente y sin demoras" a fin de actualizar los valores salariales.



Mientras se soluciona los puntos más conflictivos del DNU de Javier Milei, las trabajadoras cobrarán un aumento del 10% en enero, con cláusula de revisión al mes de diciembre 2023. Semilleros y trabajadores rurales La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) junto a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordaron en una mesa de trabajo conjunta la actualización salarial correspondiente a los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. Además, se dispuso el pago de una Asignación extraordinaria no remunerativa para la actividad semillera en todo el país de $150.000.



El aumento implica un 15,61% sobre el salario actual de diciembre 2023 para todas las categorías y todas las actividades a partir del 1 de enero de 2024 y un 15% sobre el salario de enero 2024 desde el 1 de febrero de 2024, comprometiéndose las partes a revisar dicho porcentaje en función de la variación interanual enero-diciembre 2023.



El bono se otorga de la siguiente manera:



- $150.000 para el personal con permanencia igual o mayor a 6 meses.



- $75.000 para el personal con permanencia menor a 6 meses y mayor a 30 días.



- $30.000 para el personal con permanencia menor a 30 días. Mecánicos La organización que conduce Ricardo Pignanelli firmó hace un mes una paritaria bimestral que estará en vigencia hasta este enero de 2024. En diciembre, los trabajadores cobraron un aumento del 11,5% y en enero percibirán el último 11,5%, totalizando un aumento del 23% para los trabajadores de las terminales automotrices. Ahora, el gremio se sentará a discutir no sólo el porcentaje perdido mediante esa negociación sino también los próximos meses. Seguridad privada Luego de cobrar un bono de más de $400.000 en diciembre, la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) aclaró, en el último acuerdo firmado, que las partes negociaron que los ajustes salariales para los meses de enero y febrero se calcularán sobre la base del conformado de $400.000, en lugar de basarse en el salario de diciembre.



El cálculo se realizará utilizando el promedio del IPC obtenido como resultado de la suma de los resultados de octubre y noviembre del año actual. Construcción Los trabajadores de la construcción tienen pactado para el trimestre de octubre a diciembre un aumento de sueldos del 38% en tres tramos, según el acuerdo al que llegaron en el décimo mes del año la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).



En ese sentido, el incremento a cobrar en diciembre es del 11% pero se le agrega una suma fija no remunerativa. Según detalla la negociación, a partir del mes de enero de 2024, habrá una gratificación del 15% que está calculada sobre la misma base salarial y pasa a formar parte de los salarios y/o planillas salariales y debe abonarse entre el aguinaldo (salario anual complementario, SAC) y las vacaciones del primer período. Dicha gratificación extraordinaria no remunerativa será abonada bajo la denominación "SNR Acta MTEySS Cuarto Trimestre 2023". Trabajadores de larga y mediana distancia Trabajadores de larga y mediana distancia y del interior del país nucleados en la UTA, aún sin paritaria acordada para el primer trimestre del año, cobrarán una asignación no remunerativa de $60.000 por única vez que se verá reflejado en enero 2024. Bancarios La Asociación Bancaria, que encabeza Sergio Palazzo, aún no tiene acuerdo salarial para el primer trimestre, pero sí se pactó que todos los trabajadores nucleados cobrarán de básico inicial $697.484,16 según el acuerdo alcanzado a mediados de diciembre. Encargados de edificio Los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) cobrarán el último incremento del 11% en enero y la última cuota de la suma fija de $20.000. Comercio rama turística Los empleados de turismo recibirán un aumento del 13,5% en enero de 2024. “Todos los incrementos porcentuales se liquidarán conforme las escalas básicas convencionales correspondientes al mes de noviembre de 2023″, señala el comunicado oficial. Trabajadores de entidades deportivas Los trabajadores nucleados en la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) cobrarán un aumento del 27% para los salarios de enero - se le incorporaran unos puntos más al inicialmente negociado del 25%- y se acordó comenzar a reunirse por salarios nuevamente en enero de 2024. De esta manera, el salario básico, por ejemplo, para administrativos categoría 1 superará los $670.000. Sindicato del Seguro El sindicato del seguro inició su estado de alerta y de paritaria permanente y solicitó a las cámaras empresariales reunirse para discutir los aumentos 2024 teniendo en cuenta la fuerte aceleración de la inflación. Así lo afirmó en un comunicado Jorge A. Sola, el secretario gremial. Actualmente los trabajadores mantienen la escala salarial vigente, en donde para el área administrativa, por 8 horas, cobran desde los $604.000 y los jerárquicos, desde $850.000. Neumáticos Los trabajadores que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) activarán a partir de este enero de 2024 las cláusulas automáticas. De esta manera, teniendo en cuenta el dato de inflación medido por el INDEC, cobrarán un salario indexado donde se compensará toda la inflación (como ya se pagó así en diciembre). Lo mismo ocurrirá en el mes de febrero a la espera de nuevas negociaciones, pero en este caso se sumarán 4 puntos adicionales. Vale recordar que la paritaria 2024-2025 inicia en el mes de marzo, asegurando como mínimo la inflación de ese mes. Por último, el gremio anunció que se encuentra en paro nacional activo. Trabajadores de ANSES El Sindicato de los Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordaron incrementos salariales del 9% para el mes de enero y será el último del acuerdo con la gestión anterior. Metalúrgicos El próximo mes de enero, los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cobrarán con un aumento superior al acordado en primer lugar: esto es así gracias a una cláusula gatillo que se firmó en las paritarias del último trimestre del año.



Los representantes del sindicato firmaron para el trimestre octubre-diciembre una suba del 7% cada mes, sin embargo, el porcentaje se ató a la inflación del período para lograr que los trabajadores no pierdan ante el aumento de precios.



Para enero, los trabajadores cobrarán un 12,8% para empatar la inflación. Sin embargo, por lo pronto, esta será la última suba que reciban ajustada por inflación, ya que el acuerdo terminaba en el mes de diciembre.



Resta esperar una reapertura de paritarias y un nuevo acuerdo entre las partes para el inicio del 2024. Farmacéuticos FATSA (Federación de Trabajadores de la Sanidad) acordó un aumento del 20% en los salarios para los operarios y técnicos que trabajan en las plantas de manufactura. Esto fue refrendado por CILFA, CAEMe y COOPERALA. Gremio de la carne La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), que conduce Gabriel Vallejos, firmó un acuerdo que establece un aumento del 15% en enero y otro del 15% en febrero 2024.



En tanto, producto de la creciente inflación, ambas partes definieron que abrirán nuevamente la discusión paritaria en enero, conforme a los números de inflación que el INDEC dará a conocer.