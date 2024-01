“Al precio de la carne lo marcará el consumidor”, insiste dirigente de CONINAGRO

La industria frigorífica ya puede volver a exportar los denominados "cortes preferidos frescos, enfriados o congelados" que estaban vedados para su despacho al exterior por el Decreto 911/2021, que prohibía los embarques de los cortes parrilleros. Así quedó dispuesto tras la habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).consultó al representante de CONINAGRO en la Mesa Nacional de la Carne, Gonzalo Álvarez Maldonado, cómo repercute esta medida entre los consumidores y el precio de la carne.“Son los cortes de consumo interno y que se destinan, fundamentalmente, a China donde, por ejemplo, el asado con hueso entre la alimentación especial que tienen los asiáticos por sus brebajes y sopas, le dan gusto a la carne”, explicó Álvarez Maldonado a Elonce y aclaró que “los asiáticos no consumen tanta carne como los argentinos”.“El 75% de la carne que producimos la consumimos en Argentina, el 25% se exporta y de ese porcentaje, el 70% va a China”, expuso el representante de CONINAGRO y mencionó que “China es uno de los más bajos pagadores del mercado internacional”.“El precio de la carne de por si no debería aumentar y esta medida fue compensada por otra que tomó el Gobierno: había prometido no incrementar las retenciones al sector agropecuario y exportador, sin embargo, en el caso de la carne, si aumentaron”, analizó y, según entendió Álvarez Maldonado, la medida del Gobierno de Javier Milei “busca recaudar dinero de las exportaciones para salir de la crisis”.“Hay que producir para exportar ese excedente del 25% para traer las divisas que el país necesita”, remarcó el entrevistado.“Indudablemente, la carne no faltará”, remarcó y comparó: “Días pasados, el precio de la carne aumentó abruptamente por las dudas porque se creía que la devaluación iba a llegar a la carne, pero no se tuvo en cuenta que a la carne la consumimos más en Argentina y después bajó entre un 20 y 30%”.“Al precio de la carne lo marcará el consumidor y sobre todo en esta economía liberal del Gobierno, entre la oferta de la demanda. Y el consumidor no abala precios altos”, recalcó el dirigente y productor. Y completó: “Si comparamos con cualquiera de los alimentos, la carne sigue siendo económica porque con un kilo de carne a 5.500 pesos, una familia tipo tiene vitaminas y proteínas necesarias; y si la comparamos con una pizza, que sale entre 4.000 y 5.000 pesos, con ocho porciones no se alimenta a una familia”.“Es importante el poder del consumidor y hay que saberlo utilizar porque el precio se dará entre la oferta y la demanda”, insistió Álvarez Maldonado.“No tiene por qué faltar carne en Argentina”, destacó y mostró “a la espera de las políticas de Estado y que los bolsillos de los consumidores tengan los recursos necesarios para la alimentación”.Finamente, el representante de CONINAGRO expuso que “el 60% de lo que producimos y consumimos está en las carnicerías y el 40% restante en los supermercados nacionales o multinacionales”. Y acto seguido evidenció que “siempre hay promociones porque entre en los distintos cortes de carne, siempre hay algo que el carnicero dejó de vender y, entonces, siempre tiene precio”.Álvarez Maldonado aconsejó “la búsqueda de los precios y que se exija porque los carniceros están dispuestos a proteger su trabajo y no aplicarán los excesos del pasado que se produjeron por la inseguridad económica”. “El consumidor fue soberano y los precios bajaron”, cerró.