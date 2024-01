El Gobierno recaudará US$ 1.500 millones extras por la suba de las retenciones

Por el incremento en la alícuota de las retenciones , la recaudación pasaría de US$ 8.509 millones a US$ 10.071 millones. Esto representa un crecimiento de USD 1.562 millones, lo que equivale a un incremento porcentual del 18%.



El proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo propone una modificación en las alícuotas de derechos de exportación para el complejo exportador de Argentina. Dentro del sector agroindustrial, la alícuota para la harina y el aceite de soja se incrementaría al 33%, eliminando el diferencial arancelario entre el grano de soja y subproductos.



Por otro lado, las alícuotas para otros complejos del sector se elevarían al 15%; esto incluye al maíz y al trigo, que actualmente registran una alícuota del 12%.



Otros complejos como el olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, mantendrían su derecho en un 0%.



La decisión de subir las retenciones al campo se da en medio de una cosecha que presenta un panorama más alentador tras las últimas lluvias que se dieron en gran parte de la región agrícola.



Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se espera para 2024 una cosecha de 137 millones de toneladas, la segunda mayor cosecha de la historia y divisas por más de US$ 35.000 millones, un 40% más que este año.



Las primeras proyecciones ubican a la producción de soja en 50 millones de toneladas y al maíz en 56 millones de toneladas. El girasol se estima en 4,3 millones de toneladas y el sorgo en 2,4 millones de toneladas. La producción total del trigo, que está por cerrar su cosecha, se terminaría ubicando en 14,5 millones de toneladas,



Mientras tanto, los agroexportadores se apuran a anotar en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para pagar la actual alícuota de las retenciones.



Un trabajo de Javier Preciado Patiño, consultor y titular de Ria Consultores analizó lo que pasó desde el 11 de diciembre, día posterior a la asunción de Javier Milei, al jueves 28 del mismo mes, con los cultivos que pasarán a pagar el 15% si el Congreso lo aprueba.



En maíz, en ese período los exportadores anotaron 6,5 millones de toneladas, lo que significa un 40%-43% de la posible exportación 2023/2024; 400.000 toneladas de malta, dos tercios de lo que habitualmente se exporta en un año, 94.000 toneladas de harina de trigo, 30% de lo exportado en 2023; 335.000 toneladas de harina de girasol, un tercio de lo exportado este año y 357.000 toneladas de aceite de girasol, también un tercio de lo que se envió al exterior este 2023.