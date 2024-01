El Banco Central liberó una restricción que pesaba sobre la compra de dólares

Transferencias en dólares: cómo era la normativa que se desactivó

El Banco Central liberó uno de los cepos clave que pesaba sobre el dólar MEP, hoy por hoy uno de los más baratos del mercado. Si bien la adquisición del dólar bolsa no tiene límites, había una disposición del Banco Central que frenaba las transacciones en dólares hacia cuentas del banco. Hasta la semana pasada, si el usuario compraba dólares financieros solo podía transferirlos a su banco una vez por mes. A través de la comunicación "A" 7933 ya no habrá topes.Así, el Banco Central eliminó esa restricción que había sido puesta en abril de 2022 y era rechazada por ahorristas, aplicaciones y agentes de bolsa. La compra de dólar MEP es una de las operaciones más realizadas por los argentinos en el mercado de capitales ya que es 100% legal y es online. En estos momentos el "parking" es un solo día hábil, por lo que bajó el riesgo. Cabe recordar que el dólar MEP es el resultante de la compra y venta de bonos en pesos y moneda extranjera.La prohibición, que se había dispuesto a través de la Comunicación "A" 7485, quedaba enmarcada en la política de “Conozca a su cliente” de los bancos, que exigía una revisión de la transferencia sobre “cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante el mes calendario”.Pero, a partir de la norma emitida este jueves, esa medida queda sin efecto y no hay más límites para enviar o recibir dinero en moneda extranjera entre cuentas.