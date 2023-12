Acordaron un bono de $150.000 para trabajadores: a quienes alcanza

Los trabajadores rurales semilleros cobrarán un bono de $150 mil en concepto de asignación extraordinaria no remunerativa. Eso se dio por un acuerdo alcanzado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).



El bono aplicará para todo el personal que lleve contratado un período mayor a seis meses. Recibirá el beneficio de $150 mil, mientras que aquellos que lleven una permanencia menor a ese período, pero mayor a 30 días recibirán $75 mil. Por su parte, quienes tengan menos de un mes en el puesto cobrarán $30 mil.



Acuerdo con el objetivo de llevar "tranquilidad" a los trabajadores



Desde el gremio consideraron el contexto económico actual y apuntan a "llevar certidumbre y tranquilidad" a los trabajadores, según destacó José Voytenco, secretario general de la organización sindical.



Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros, fue quien firmó el acuerdo que empezará a regir el 10 de enero.



Voytenco precisó que "la asignación para los trabajadores de la cadena semillera fue consecuencia del trabajo coordinado con instituciones relacionadas con la agroindustria" y señaló que "no es un hecho aislado" ya que "este eslabón realizó una tarea seria para reducir la informalidad y mejorar las condiciones laborales".



El dirigente agregó que el objetivo de la Uatre "es generar convenios con las cámaras y desarrollar estrategias conjuntas para el bien común", y explicó que la entidad que nuclea a los semilleros está integrada por 80 empresas que generan 26 mil puestos de trabajo directos en todo el país, factura 1.300 millones de dólares al año y provee al mercado el 90% de las semillas sembradas de maíz, girasol, soja y trigo.



"No se perdió de vista la necesidad de incorporar a los convenios colectivos nuevos beneficios sobre capacitación, obra social y fondo complementario jubilatorio", afirmó. (Ámbito)