Dólar ahorro: se renueva el cupo y rigen cambios al tipo de cambio solidario

Dólar ahorro: la consumación de un tipo de cambio

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

Dólar ahorro: ¿cómo saber si estoy autorizado a comprar?

Con la llegada de enero, se renueva elpara la compra dea través de los bancos para quienes cumplan los requisitos para poder acceder a ese mercado. De entrada, hay que decir que el canon se mantiene sin cambios, pero lo que sí se modificó fuerte este mes esque necesita el ahorrista para acceder al también llamadoResulta que el ministro de Economía,, ejecutó el 13 de diciembre unala más importante en casi 35 años, al llevarlo de los $366,45 que cotizaba antes del cambio de gobierno hasta los $800 en un solo día. Es decir, que se aplicó un salto cambiario de 118,3%.Como consecuencia de ello, elpasó a costar en ese momento $1.280, a partir de un 30% del Impuesto País, un 30% del Impuesto a las Ganancias, mientras que se eliminó la percepción de Bienes Personales. Así se le aplica un 60% de impuestos a los gastos con tarjeta en dólares, desde el 155% que se pagaba antes de la devaluación.Ese 13 de diciembre, Caputo también anunció que el tipo de cambio oficial se manejaría hacia adelante con un crawling peg de más o menos el 2% mensual, con lo que transcurridos unos 15 desde ese momento, a fin de diciembre,. Es decir, desde el cambio de gobierno aumentó en más de $320 ese tipo de cambio y tiene una brecha con el(hoy más barato) cercana alCabe recordar que el presidente, Javier Milei, aseguró que comprarpues, según sus propias palabras, en su mega DNU se incluye “la libertad para comerciar con moneda extranjera”. Además de asegurar que todavía. Así, con la necesidad de contar concuando el dólar paralelo ronda los $1.000, el usuario no está dispuesto a perder $64.720 en un tipo de cambio que además le impone un límite de compra.Así las cosas,, pues con la desregulación del mercado planteada por la nueva Administración y un dólar tarjeta al mismo precio y por el cual los gastos de servicios provenientes del exterior se valúan a ese valor ($1.323,60),Y es que cómo bien explica Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio,, producto de la desregulación del mercado cambiario y de la eliminación del cepo.sostiene Quintana, y agrega que, la proyección para el dólar ahorro dependerá de“el cual veremos si en enero ajusta algo más del 2% mensual indicado”, por el ministro Caputo.Con todo, por último, el economista Federico Glustein estima que para febrero o marzo, difícilmente continúe vigente el dólar ahorro, puesto que hoy por hoy, el dólar ahorro es más aplicable como dólar tarjeta que para atesoramiento de ahorristas. "Esta dinámica se observa en los gastos de servicios provenientes del exterior, donde se utiliza este valor como referencia, independientemente de si es o no deducible”, asegura.Beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado la deuda.Beneficiarios subsidios energéticos y de agua.Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.Cotitulares de cuentas bancarias.Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0.Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales.Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.Personas incluidas en la moratoria previsional.Personas que cobren el bono de $60.000 en los meses de septiembre y octubre.Trabajadores que hayan solicitado créditos Anses.Quienes hayan solicitado el bono para trabajadores informales, conocido como "nuevo IFE".Más allá de que perdió atractivo, quizás aún hay quienes sigan queriendo ir a comprar ese tipo de cambio. Se podrá verificar por medio de lasi se está habilitado para comprar dólar ahorro, el comprobante tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa