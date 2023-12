Bono de $55.000 para jubilados en enero 2024: los requisitos para acceder

Calendario de pagos ANSES enero de 2024: cuándo cobran el bono los jubilados

El Gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono variable de refuerzo para jubilados y pensionados de hasta $55.000 otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante enero 2024.ANSES pagará el bono dea aquellos jubilados y pensionados que cobren el. Tras su última actualización en diciembre, el piso asciende aEl monto extra que entregaráserá variable de acuerdo con los ingresos percibidos, para igualar las jubilaciones en. Por ende, así quedaría la escala:Jubilados con haberes de $105.000: cobrarán $55.000.Jubilados con haberes de $110.000: cobrarán $50.000.Jubilados con haberes de $120.000: cobrarán $40.000.Jubilados con haberes de $130.000: cobrarán $30.000.Jubilados con haberes de $140.000: cobrarán $20.000.El bono de hasta $55.000 se abonará en el primer mes 2024 a las siguientes categorías de beneficiarios previsionales:Jubilados con haberes mínimos (ingresos hasta $ 160.000).Pensión Universal para el Adulto Mayor.Pensión no Contributiva por Vejez.Pensión no Contributiva por Invalidez.Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os.Pensiones Graciables a cargo de ANSES.Otras Pensiones no Contributivas.DNI terminados en 0: miércoles 10 de enero.DNI terminados en 1: jueves 11 de enero.DNI terminados en 2: viernes 12 de enero.DNI terminados en 3: lunes 15 de enero.DNI terminados en 4: martes 16 de enero.DNI terminados en 5: miércoles 17 de enero.DNI terminados en 6: jueves 18 de enero.DNI terminados en 7: viernes 19 de enero.DNI terminados en 8: lunes 22 de enero.DNI terminados en 9: martes 23 de enero.DNI terminados en 0 y 1: miércoles 24 de enero.DNI terminados en 2 y 3: jueves 25 de enero.DNI terminados en 4 y 5: viernes 25 de enero.DNI terminados en 6 y 7: lunes 29 de enero.DNI terminados en 8 y 9: martes 30 de enero.